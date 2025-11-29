Menu
SALVADOR
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Corredora morre durante treino na orla de Salvador

Atleta foi socorrida e levada para o Hospital da Bahia, mas não resistiu à parada cardiorrespiratória

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/11/2025 - 14:29 h
Jardim de Alah
Jardim de Alah -

Uma corredora de rua, cuja identidade não foi revelada, morreu na manhã deste sábado, 29, após sofrer um mal súbito enquanto treinava na orla de Salvador, na região de Jardim de Alah.

A atleta, que caiu desacordada, foi socorrida por outros corredores e levada Hospital da Bahia, mas não resistiu à parada cardiorrespiratória. A causa oficial da morte será esclarecida por laudo.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que, entre a abertura da ocorrência e o disparo das ambulâncias, chegou ao local em 15 minutos.

O que diz a Secretária de Saúde

“O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado às 7h para atender uma ocorrência classificada como suspeita de parada cardiorrespiratória, encaminhando imediatamente duas ambulâncias para o local: uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

Às 7h15, as equipes já estavam em deslocamento quando receberam contato de autoridades policiais informando que a vítima havia sido removida. Diante disso, e conforme protocolo, a solicitação foi encerrada e as unidades retornaram à base.

O SAMU/SMS reforça seu compromisso com a agilidade e a eficiência no atendimento às urgências, atuando sempre de acordo com os protocolos de segurança e assistência pré-hospitalar”

