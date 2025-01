Segunda noite do Festival Virada reuniu 29 mil pessoas, diz SSP

Público dançou e pulou ao som de Olodum, Psirico, Bell Marques, João Gomes e Thiago Aquino - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A segunda noite do Festival Virada Salvador, com apresentações de Olodum, Psirico, Bell Marques, João Gomes e Thiago Aquino neste sábado, 28, reuniu 29 mil pessoas na Arena O Canto da Cidade, localizada na orla da Boca do Rio.

O cálculo foi feito pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que não contabiliza repetições de entradas na festa.

O número superou o registrado na sexta-feira, 27, quando o mesmo sistema registrou a entrada de mais de 26 mil pessoas diferentes no espaço do Festival Virada Salvador.

O indicativo de público auxilia no emprego das equipes policiais e de bombeiros ao longo de todo o evento, que é monitorado pela Plataforma de Observação Elevada (POE) e pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro de Operações e Inteligência (COI).