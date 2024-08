'Segunda sangrenta',:cinco corpos são encontrados em Salvador

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Salvador iniciou a semana com uma segunda-feira, 12, marcada por violência, com cinco corpos encontrados em pontos diversos da cidade, incluindo dois pontos da Avenida Gal Costa, além de São Caetano, Coutos e Brasilgás.

Na madrugada desta segunda-feira, 12, um homem identificado como Gabriel, de 20 anos, foi encontrado morto na localidade da Formiga, em São Caetano. O crime aconteceu por volta das 2 horas da manhã.

Já na Avenida Gal Costa, o primeiro cadáver foi localizado na 5ª Travessa Alexandre Ferreira, em Pau da Lima, enquanto o segundo estava na Rua Da Indonésia, no bairro Santo Inácio. Ambas as vítimas são do sexo masculino, porém, ainda não foram identificadas.

No bairro de Coutos, no Subúrbio da cidade, uma vítima do sexo feminino, que não teve a identidade revelada, foi encontrada na praia da região. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o cadáver entre as pedras no fundo do mar. ao lado do corpo da mulher foi encontrado uma faca, coletada como evidência do crime.

Um outro corpo foi encontrado nas imediações da Brasilgás também na manhã de hoje. Em vídeo ao qual o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver o indivíduo jogado ao chão, sem camisa, com as mãos amarradas e a cabeça manchada de sangue, em um lixão.

Em todos os casos, a autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.