Semana S com ações gratuitas em Salvador e mais 11 cidades inicia hoje

Abertura da Semana S - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Inicia nesta sexta-feira, 16, a programação da Semana S, ação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que vai oferecer diversas atividades gratuitas para empresários, trabalhadores e suas famílias, além da população em geral.

A abertura do evento começou às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), com uma sessão solene, destinada à instituição do Dia S do Comércio, sob a presença da presidente da Assembleia, Ivana Bastos, do presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, do deputado estadual Eduardo Salles, que propôs o Projeto de Lei, e demais autoridades do Legislativo, diretores da Fecomércio BA e convidados.

A abertura do evento começou às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A maior iniciativa integrada do Sistema Comércio brasileiro, será promovida em Salvador, e em 11 municípios baianos. A Semana S também é promovida em todos os outros estados brasileiros. Nos dois dias, serão realizadas atividades de lazer, cultura, entretenimento, conhecimento e cidadania à população, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do setor terciário nacional.

"Estaremos nos dias 16 e 17 com esse movimento em todas as capitais e algumas cidades do interior para mostrar à sociedade as ações que são promovidas todos os anos, ao longo desses quase 80 anos. Será uma grande ação social que atenderá cerca de 3 mil pessoas com serviços gratuitos do Sesc e Senac", disse o presidente.

Presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

‘Dia para empresários’

Neste primeiro dia de evento, também chamado de Innovation Day, contará com uma programação focada no setor empresarial. Das 14h às 20h serão reunidos nomes de peso em palestras e paineis sobre comércio eletrônico, sustentabilidade, inovação e marketing de influência.

A palestra de abertura será de Maurício Landi, diretor de Marketing e Comercial do Mercado Livre, sobre “A força do comércio eletrônico do Estado da Bahia”, seguida da apresentação de Daniela Lacerda, especialista em Marketing de Influência e ESG, que vai discorrer sobre “Influência que vende: como construir marca, propósito e lucro no novo mercado”. Uma série de expositores estará presente no foyer a exemplo da Grande Bahia, concessionária de veículos, e Ambipar, líder global em soluções voltadas ao meio ambiente e sustentabilidade.

O primeiro painel reunirá os coordenadores de câmaras setoriais da Fecomércio BA – Ana Alonso (Câmara da Mulher Empresária), Alana Elias (Câmara do Jovem Empresário) e Geraldo Cordeiro (Câmara do Pequeno e Micro Empresário – sob a mediação de Loyola Neto, subcoordenador da Câmara de Inovação e Tecnologia. O bate-papo girará em torno tema “Lideranças para a Inovação do Comércio de Bens e Serviços”.

Na sequência será realizada uma rodada de negócios inovadora chamada The Match, entre investidores e startups do ecossistema local, numa parceria com a ABS – Associação Baiana de Startups. As vencedoras do projeto CNC Hunting, que buscou startups para auxiliar em desafios enfrentados pelas empresas do setor terciário também estarão presentes.

O segundo painel do Innovation Day, “Oportunidades setoriais de inovação na Bahia” contará com as presenças de Sérgio Couto (Câmara de Assuntos Tributários), Julio Ribas (Câmara Empresarial do Turismo) e Josinaldo Leal (Câmara Empresarial de Relações de Consumo), sob a mediação de Isabel Sartori (Câmara de Inovação e Tecnologia).

A palestra magna de encerramento, prevista para as 19h, será de Claudinei Elias, diretor da unidade ESG da Ambipar, cujo tema é “A sustentabilidade como inovação no comércio de bens, serviços e turismo”

Ações e serviços gratuitos

Já no sábado, 17 de maio, das 13h às 19h, o evento se abre ao grande público com atividades simultâneas em Salvador e outras 11 cidades do interior, entre Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Jacobina, Jequié, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Porto Seguro e Santo Antonio de Jesus.

Na capital, a Arena Fonte Nova se transformará em um grande centro de experiências dos serviços ofertados pelo Sesc e Senac, com as quatro mega arenas Autocuidado, Formativa, Lúdico-Educativa e Movimento das Artes, além da presença de unidades móveis e do programa Sesc Mesa Brasil.

A Arena do Autocuidado ofertará serviços de Beleza e Saúde, como ação educativa sobre saúde bucal e serviços de maquiagem, penteado, cortes de cabelo, entre outros. A Arena Formativa com oficinas de cerâmica, fotografia mobile, marketing nas redes sociais, customização de camisetas. A Arena Lúdico-Educativa com atividades para toda a família envolvendo leitura, ciências, realidade aumentada etc. A Arena Movimento das Artes, que unirá Arena Drone, apresentação circense, entre outros. As Unidades Móveis OdontoSesc e Senac Gastronomia também estarão presentes. O encerramento, previsto para as 17h, será com show do cantor Adelmo Casé e a banda Negra Cor.