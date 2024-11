SENAI abre inscrições para bolsas 100% em Engenharia e Arquitetura

Prova será realizada no dia 24 de novembro - Foto: Divulgação

O Centro Universitário SENAI CIMATEC abriu inscrições para bolsas integrais de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, nas modalidades presencial e a distância. A iniciativa, que tem o nome “Seleção Social 2025”, recebe inscrições até o dia 12 de novembro, exclusivamente pela internet.

São 67 vagas disponíveis para Salvador. O processo de seleção será dividido em três etapas: análise documental, prova de vestibular social e visita social.

A prova será realizada no dia 24 de novembro, no campus-sede da instituição, na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã.

Para concorrer às vagas, é necessário comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário. Além de ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em instituições privadas.

O programa de bolsas já formou mais de 100 jovens e, hoje, tem mais de 202 alunos nos cursos de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo.