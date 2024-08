Senai oferece palestras e oficinas abertas ao público; confira

- Foto: Jefferson Peixoto / Fieb / Divulgação

Começa hoje (8) e vai até amanhã (9) o “Mundo Senai”, um evento anual gratuito realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) com palestras, workshops, visitas a laboratórios e oficinas em diversas unidades do estado. O evento oferece uma oportunidade única de conhecer de perto as carreiras técnicas e oportunidades que o Senai oferece na Bahia.

“São os dias em que as portas do Senai estão abertas para receber a comunidade, para que possam conhecer nossos laboratórios, conversar com nossos especialistas, tirar dúvidas sobre nossos cursos”, conta a líder técnica de macroprocessos da Unidade do Senai Dendezeiros, Salvador, Isaura Malaquias.

O Mundo Senai é totalmente gratuito e inclui minicursos sobre profissões industriais, com concessão de certificados. Os participantes poderão conferir demonstrações práticas, conhecer as profissões técnicas e a infraestrutura do SENAI Bahia, além de interagir com alunos e instrutores.

Para participar das palestras, realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, basta se inscrever gratuitamente no site mundosenaiba.com.br, onde também é possível conferir todos os detalhes da programação. Não há requisitos específicos para participar do evento.

A programação inclui palestras e oficinas nas áreas de Automação, Automotiva, Construção Civil, Eletromecânica, Eletrotécnica, Gestão, Refrigeração e Segurança do Trabalho. Entre os destaques está a oficina de Técnicas de Montagem em Light Steel Frame, um ramo da construção que está crescendo na capital baiana.

“Faremos ainda uma palestra sobre educação financeira para 80 jogadores da divisão de base do Vitória. E teremos ainda uma mostra científica na qual os alunos apresentarão seus projetos desenvolvidos durante os cursos técnicos”, acrescenta Isaura. Além disso, haverá uma ação conjunta com a Fundação Hemoba para estimular a doação de sangue, das 8h às 17h.

Isaura ressalta que, além da unidade de Dendezeiros, o Mundo Senai acontece em todas as unidades do estado baiano, das 8h às 20h.

