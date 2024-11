Shopping de Salvador recebe Hemóvel neste sábado

Ação acontece das 8h às 17h - Foto: Divulgação

Neste sábado, 16, o ônibus de coleta da Fundação Hemoba (Hemóvel) estará estacionado na entrada principal do Shopping Bela Vista, em Salvador, das 8h às 17h, para realizar coletas de sangue e cadastrar novos doadores de medula óssea. A ação tem como objetivo aumentar o estoque de sangue e ampliar o banco de doadores de medula óssea, incentivando a solidariedade da população.

Doação de sangue

Para quem deseja doar sangue, não é necessário agendar com antecedência. O atendimento será realizado por ordem de chegada, respeitando a demanda espontânea dos voluntários. Para realizar a doação, é preciso atender aos seguintes requisitos:

- Estar bem alimentado

- Estar em boas condições de saúde e não apresentar sinais de doenças virais

- Pesando mais de 50 kg

- Ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior

- Não ter consumido álcool nas últimas 12 horas

- Não fumar nas 2 horas que antecedem a doação

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal e apresentar documento com foto)

Cadastro de doadores de medula óssea

Além da doação de sangue, o Hemóvel também estará realizando o cadastro de novos doadores de medula óssea. Para se cadastrar, o voluntário deve ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado geral de saúde e não ter histórico de doenças infecciosas, incapacitantes, câncer, doenças do sangue ou do sistema imunológico. Os dados dos doadores serão registrados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), mantido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A Fundação Hemoba reforça a importância da participação de todos para garantir o abastecimento contínuo do estoque de sangue e para salvar vidas por meio da doação de medula óssea.