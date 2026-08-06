Shoppings na Bahia lançam campanhas Dia dos Pais com brindes e sorteios

Shopping Center Lapa e Parque Shopping Bahia realizam campanhas para o Dia dos Pais até agosto. As ações incluem brindes exclusivos, sorteios de scooters elétricas e espaços de lazer gratuitos.

O Shopping Center Lapa promove a campanha "Brinde com Painho – Comprou, ganhou, brindou!" até o dia 8 de agosto. Clientes que acumularem R$ 300,00 em compras nas lojas participantes trocam as notas fiscais por um pack de cerveja Stella Artois com oito unidades de 269 ml e uma sacola térmica exclusiva. O resgate ocorre no Balcão de Trocas, no Piso L1.

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No domingo, 8, o estacionamento do Lapa será gratuito. As lojas Riachuelo, Pernambucanas e Americanas abrem das 11h às 17h, enquanto as demais operações de comércio fecham. A praça de alimentação funciona das 11h às 19h.

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, realiza a campanha "Acelera Aê, Pai!" até o dia 9 de agosto. A cada R$ 400,00 em compras, os clientes concorrem ao sorteio de três scooters elétricas autopropelidas, sem exigência de CNH ou emplacamento. O cadastro é online pelo aplicativo ou site do shopping.

O centro de compras também disponibiliza o Lounge do Pai no Piso L2, ao lado da Loja do Bahia. O espaço oferece consoles e jogos de corrida de forma gratuita. O acesso exige o resgate de cupom no aplicativo, com duração de 15 minutos por uso. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Opções de presentes nos shoppings

Os centros comerciais reúnem alternativas de presentes em diversas faixas de preço: