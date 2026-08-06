GUIA DE COMPRAS
Shoppings na Bahia lançam campanhas Dia dos Pais com brindes e sorteios
Como resgatar packs de cerveja, concorrer a scooters e saber horários especiais de funcionamento
Shopping Center Lapa e Parque Shopping Bahia realizam campanhas para o Dia dos Pais até agosto. As ações incluem brindes exclusivos, sorteios de scooters elétricas e espaços de lazer gratuitos.
O Shopping Center Lapa promove a campanha "Brinde com Painho – Comprou, ganhou, brindou!" até o dia 8 de agosto. Clientes que acumularem R$ 300,00 em compras nas lojas participantes trocam as notas fiscais por um pack de cerveja Stella Artois com oito unidades de 269 ml e uma sacola térmica exclusiva. O resgate ocorre no Balcão de Trocas, no Piso L1.
No domingo, 8, o estacionamento do Lapa será gratuito. As lojas Riachuelo, Pernambucanas e Americanas abrem das 11h às 17h, enquanto as demais operações de comércio fecham. A praça de alimentação funciona das 11h às 19h.
O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, realiza a campanha "Acelera Aê, Pai!" até o dia 9 de agosto. A cada R$ 400,00 em compras, os clientes concorrem ao sorteio de três scooters elétricas autopropelidas, sem exigência de CNH ou emplacamento. O cadastro é online pelo aplicativo ou site do shopping.
O centro de compras também disponibiliza o Lounge do Pai no Piso L2, ao lado da Loja do Bahia. O espaço oferece consoles e jogos de corrida de forma gratuita. O acesso exige o resgate de cupom no aplicativo, com duração de 15 minutos por uso. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.
Opções de presentes nos shoppings
Os centros comerciais reúnem alternativas de presentes em diversas faixas de preço:
- Hizzon (Lapa): Camisa polo por R$ 59,99 a unidade ou três por R$ 150,00; camisas básicas por R$ 59,90 a unidade ou três por R$ 120,00.
- CHL (Lapa): Óculos de sol por R$ 69,99 a unidade ou dois por R$ 99,90.
- Dinni (Lapa): Compras a partir de R$ 399,99 em produtos da marca Pegada garantem um kit cortador de unha.
- Pernambucanas (Lapa): Camisa polo básica de R$ 59,99 por R$ 39,99.
- Leão de Ouro (Lapa): Sandálias Rider a partir de R$ 149,00.
- Zap Jeans (Lapa): Três camisas por R$ 99,99 e calças masculinas a partir de R$ 69,99.
- Excellence (Lapa): Camisas personalizadas por R$ 69,99 a unidade ou duas por R$ 129,99.
- Studio Z (Lapa e Parque Shopping Bahia): Combo de cinto e sapato social por R$ 129,99 no Lapa; sapatênis preto por R$ 79,99 no Parque Shopping Bahia.
- Zip Náutica (Lapa): Compre quatro camisas e leve cinco.
- His (Lapa): Bermuda tactel de R$ 169,90 por R$ 99,90; bermuda de moletom de R$ 159,90 por R$ 99,90.
- O Boticário (Parque Shopping Bahia): Kit Malbec com sabonete Men por R$ 157,95; Kit Portinari com sabonete Men por R$ 142,95.
- Mahalo (Parque Shopping Bahia): Carteira preta simples a partir de R$ 89,90; sunga por R$ 119,00; boné masculino por R$ 129,00.
- Hering (Parque Shopping Bahia): Camiseta básica por R$ 69,99.
- VX Case (Parque Shopping Bahia): Carregador portátil por R$ 149,00.
- Imagina Só (Parque Shopping Bahia): Caneca "Pai" por R$ 59,90.