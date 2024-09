Simm oferece 181 vagas para esta quarta; confira

Escolha da vaga é no momento do agendamento - Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 181 vagas de emprego e estágio para esta quarta-feira,4, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



Leia mais

>> Concursos: Confira 3 dicas do que não fazer durante a preparação

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.



Leia mais

>> IBAMA e ICMBio vão oferecer 810 vagas em novos concursos

VAGAS:

Cumim

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da região da Barra.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente de compras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Promotor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, desejável ter conhecimento em serviços financeiros.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 5

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D. Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 2

Empacotador

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Dedetizador

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível ter CNH A ou B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Brasilgás e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Frentista

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência também com vendas, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristóvão.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.462,00 + benefícios

Vagas: 2

Servente de obras

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Itapuã, São Cristóvão, Bairro da Paz, Trobogy, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, Tancredo Neves, Arenoso, região do Cabula, Boca do Rio e Imbuí.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada e Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Manobrista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência ou como manobrista ou com motorista, requisitos obrigatórios: ter CNH B, saber dirigir veículos automáticos e ter conhecimento de informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Montador de móveis

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, conforme a nova lei trabalhista a forma de contratação será regime MEI.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 50

Repositor de setor de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja e nos bairros da Barra ou Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Repositor de setor de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja e nos bairros da Barra ou Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Repositor de setor de padaria

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja e nos bairros da Barra ou Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Promotor de cartão

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja e nos bairros da Barra ou Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja e nos bairros da Barra ou Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Stella Maris.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Separador de mercadoria em câmara fria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: ter experiência com câmara fria.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 8

Conferente de mercadoria em câmara fria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: ter experiência com câmara fria.

Salário: R$2.237,43 + benefícios

Vagas: 4

Assistente de Recursos Humanos (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Recursos Humanos, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção (vaga de Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter curso na área gastronomia ou confeitaria, devido à Lei do Aprendizagem faixa etária 18 a 22 anos.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Gerente de loja (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.381,50 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis ou Engenharia da Produção (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento em pacote Office.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador de mercadoria (vaga exclusiva para Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar em fechamento de loja. Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente balconista de farmácia (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para os bairros: Pero Vaz, Liberdade, IAPI, Caixa D'Água, Guarani, Largo do Tanque, Pau Miúdo e Santa Mônica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter habilidade em negociação, redes sociais e disponibilidade para trabalhar com vendas externas, desejável ter conhecimento em vendas de motos.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 7

Gesseiro dry wall

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com forro ripado e disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Salva-vidas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada e Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Camaçari.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2