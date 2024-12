Simm oferece 58 vagas de emprego nesta segunda

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 - Foto: Divulgação

Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 58 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (25). Os candidatos deverão acessar o site [www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br] para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS

Vigia

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, curso de vigilante atualizado.

Salário: R$ 1.434,14 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Estoque

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com rotinas administrativas e conhecimento em Pacote Office.

Salário: R$ 1.437,00 + benefícios

Vagas: 1

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Pacote Office.

Salário: R$ 1.590,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.620,25 + benefícios

Vagas: 10

Assistente Financeiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis (cursando a partir do 3º semestre à noite), 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área financeira e conhecimento em Pacote Office.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada Hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível experiência na área hospitalar.

Salário: R$ 1.426,80 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso de NR 35 e NR 10, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Costureira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilidade em corte e costura, reforma e criação de peças.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Social Media

Requisitos: Ensino superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em Redes Sociais, Google AdWords, Facebook, Instagram Ads, Canva e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 3.000,00 + transporte

Vagas: 1

Supervisor de Vendas

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em Pacote Office e disponibilidade de horário; desejável experiência na área de bar ou restaurante.

Salário: R$ 2.000,00 + transporte

Vagas: 1

Separador de Mercadoria em Câmara Fria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com câmara fria.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Técnico de Refrigeração II

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível registro no Conselho Regional de Técnicos (CRT).

Salário: R$ 2.202,09 + benefícios

Vagas: 1

Técnico em Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter cursos de NR 35, NR 10, NR 12 e SEP.

Salário: R$ 2.050,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter cursos de NR 35 e NR 10.

Salário: R$ 1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Motorista de Ônibus (vaga para regime intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D, experiência em empresas de fretamento, curso de condutor de passageiros atualizado.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Gerente de Recursos Humanos

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Psicologia ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível pós-graduação em Gestão de Pessoas ou Recursos Humanos, perfil de liderança e domínio de Excel.

Salário: R$ 5.200,00 + benefícios

Vagas: 1

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Gerente de Suprimentos (Supply Chain)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Engenharia, Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, conhecimento em Power BI, Excel e vivência em sistemas de gerenciamento de estoque e metodologias de melhoria contínua (Lean, Six Sigma).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Limpador de Fachadas (vaga para regime intermitente)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso NR 35 atualizado.

Salário: R$ 2.268,68 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em Pacote Office; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível boa dicção; desejável vivência com vendas externas.

Salário: R$ 1.801,00 + benefícios

Vagas: 5

Vendedor Interno (vaga de primeiro emprego exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso de atendimento ao público.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em Pacote Office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2