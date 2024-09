Simm oferece 60 vagas para esta quarta; confira a lista

A escolha da vaga é no momento do agendamento - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 60 vagas de emprego e estágio nesta quarta-feira, 28, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



Leia mais

>> Concursos: veja 5 métodos de estudo infalíveis para aplicar em 2024

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.



VAGAS:

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região de Lauro de Freitas, Itinga, Mussurunga e Cajazeiras.

Salário: R$1.426,00 + benefícios

Vagas: 6

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de clínica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa dicção,

conhecimento em informática, vaga zoneada para moradores do bairro de Cajazeiras e adjacências.

Salário: R$1.866,00 + benefícios

Vagas: 2

Servente de obras

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Itapuã, São Cristóvão, Bairro da Paz, Trobogy, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, Tancredo Neves, Arenoso, região do Cabula, Boca do Rio e Imbuí.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter habilidade em negociação, redes sociais e disponibilidade para trabalhar com vendas externas, desejável ter conhecimento em vendas de motos.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 7

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH D.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Gesseiro dry wall

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos

imprescindíveis: ter experiência com forro ripado e disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Frentista

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, requisitos

imprescindíveis: ter experiência também com vendas, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristóvão.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Ciências Contábeis ou Engenharia da Produção (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento em pacote Office.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico em Edificações (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, necessário curso de AutoCAD.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

Vagas: 1

Aplicador de asfalto impermeabilizante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.327,68 + benefícios

Vagas: 3

Ajudante comum

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com impermeabilizante.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Técnico mecânico de equipamentos médicos e odontológicos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso técnico de mecânico de precisão ou técnico em fabricação mecânica e

conhecimento em Fresadoras, Usinagem, Band, Solidwordk e AutoCAD.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Salva-vidas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada e Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em informática e boa dicção.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 10

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis ou Administração ou Direito (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência,

imprescindível ter conhecimento em Excel.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de higienização hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos

imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Camaçari

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: R$1.443,75 + benefícios

Vagas: 3