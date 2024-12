Simm oferece 99 vagas para esta quarta-feira (18)

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 99 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (18). Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.