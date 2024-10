Simm oferece mais de 60 vagas para esta terça; confira

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Valter Pontes/Secom

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 61 vagas de emprego e estágio para esta terça-feira (24) em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS:

Camareira de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro em geral

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter vivência no preparo de comida italiana.

Salário: A combinar

Vagas: 1





Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Administração ou áreas afins a partir do 1º semestre, sem experiência, ter habilidade com cálculos.

Bolsa: R$700,00 + benefícios

Vagas: 2

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter conhecimento de acessórios para smartphone.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em culinária oriental.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Frentista

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível ter experiência também com vendas, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristóvão.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em vendas de veículos.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Balconista de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (estar cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento de informática, sem experiência.

Bolsa: R$500,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre, sem experiência, ter disponibilidade para estagiar em Simões Filho.

Bolsa: R$900,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de móveis e eletrodomésticos.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter vivência com atendimento ao público e caixa, disponibilidade total para trabalhar na Paralela.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Impressor de máquinas de comunicação visual eco e solvente

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Designer gráfico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Adesivador plotador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento com comunicação visual, aplicar adesivo, trabalhar com lona, PVC, poli, acrílico.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência com folha de pagamento e e-Social.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.066,33 + benefícios

Vagas: 1

Químico

Requisitos: Ensino superior completo em Química, seis meses de experiência, imprescindível possuir registro no CRQ.

Salário: R$2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência com vendas, boa dicção e vivência com vendas externas.

Salário: R$1.801,00 + benefícios

Vagas: 5

Atendente de padaria e fatiados (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter conhecimento com atendimento ao público, disponibilidade de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de informática intermediária (CorelDRAW e Photoshop). Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher) Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Candeias e adjacências.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock. Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter conhecimento de informática, habilidade com atendimento ao público, disponibilidade para trabalhar em bairros como Itapuã, Trobogy, Graça, Rio Vermelho, Pernambués, Stella Maris, Estrada do Coco, Caminho das Árvores e Pituba.

Salário: R$1.431,10 + benefícios

Vagas: 9