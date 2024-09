Simm oferece mais de 70 vagas nesta quinta; confira

Atendimento ocorre de maneira híbrida - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 68 vagas de emprego e estágio para esta quinta-feira,19, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de operações (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso e vivência em controle de estoque.

Salário: R$1.692,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento com atendimento ao público, disponibilidade de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Atendente de padaria e fatiados (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento com atendimento ao público, disponibilidade de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade para carregar peso e experiência com vendas de embalagens será um diferencial.

Salário: R$1.801,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível conhecimento intermediário de informática (Corel Draw e Photoshop).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 3

Assistente de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Instalador de rede de telecomunicações em fibra ótica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e curso de redes.

Salário: R$1.466,52 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 3

Fiscal de prevenção

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.592,00 + benefícios

Vagas: 3

Técnico de segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Candeias e adjacências.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área de elétrica e NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de fast food

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Balconista de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade total de horário e para trabalhar na Pituba.

Salário: R$ 1.436,50 + benefícios

Vagas: 3

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Fazenda Coutos.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de produção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento de informática, habilidade com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar nos bairros: Itapuã, Trobogy, Graça, Rio Vermelho, Pernambués, Stella Maris, Estrada do Coco, Caminho das Árvores e Pituba.

Salário: R$1.431,10 + benefícios

Vagas: 9

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2