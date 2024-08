SPM atende mulheres vítimas de violência em unidade móvel

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Como parte das ações do Agosto Lilás, a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM) intensificou o combate à violência contra a mulher com a implementação de uma unidade móvel em Salvador. O veículo está oferecendo apoio psicossocial e jurídico para vítimas de violência, circulando por pontos estratégicos do interior e da capital baiana, como a Estação da Lapa.

A ação faz parte das celebrações dos 18 anos da Lei Maria da Penha. “A unidade móvel é uma das formas de fortalecer as campanhas de combate à violência contra a mulher. Estamos aqui em Salvador desde ontem, oferecendo atendimento a mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela física, sexual, moral ou psicológica”, afirmou Paula Mendes, psicóloga e técnica da SPM.

Suporte

A unidade móvel conta com uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, advogados e assistentes sociais, que oferece orientação e encaminhamento às mulheres.

Em muitos casos, as vítimas são direcionadas para serviços como a Casa da Mulher Brasileira, onde podem receber um atendimento mais contínuo e integrado.

Localizada na Assembleia Legislativa da Bahia, na terça-feira, e na Estação da Lapa ontem, a unidade móvel foi um recurso acessível para muitas mulheres. "Hoje, só aqui na Lapa, já realizamos mais de 50 atendimentos, entre orientações, encaminhamentos e acolhimento. Muitas mulheres nos procuram para pedir informações para si mesmas ou para outras pessoas que conhecem e estão sofrendo violência", relatou Paula.

A violência psicológica tem sido uma das queixas mais recorrentes, conforme observa a especialista. “Muitas mulheres que nos procuram estão em um nível de sofrimento emocional que pode evoluir para casos extremos, como o feminicídio. É essencial que elas saibam que não estão sozinhas e que existe uma rede de proteção pronta para acolhê-las”.

O aumento das denúncias de violência contra a mulher na Bahia reforça a importância de iniciativas como essa. Dados do Ligue 180 mostram que, até julho de 2024, foram registradas 5.777 denúncias no estado, um aumento de 27,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A maioria dessas denúncias é feita pela própria vítima, muitas relatando que a violência ocorre dentro de casa, frequentemente cometida por maridos ou companheiros.

A presença do ônibus foi vista com bons olhos por quem passava pelo local. "É muito bom ver esse tipo de serviço aqui. Espero que, além desse incentivo, isso traga mais segurança para as mulheres se abrirem e denunciarem a violência que sofrem", disse a cabeleireira Núbia Valente.

Estímulo

Andreia Alves, baiana de acarajé, também reforçou a relevância da ação. "Muitas mulheres têm medo e receio de falar sobre o que estão passando. Com o apoio de psicólogos e outras pessoas aqui, elas podem tomar coragem e denunciar o agressor. É uma iniciativa muito importante para encorajar essas mulheres".

A unidade móvel da SPM irá atuar até o final do mês. A ação faz parte de um esforço contínuo para fortalecer a rede de proteção e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de combater a violência de gênero.

Daiane Santana, coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Alba, comentou a expansão das ações. “A Secretaria de Educação solicitou que a gente vá para lá também. Agora, os atendimentos no CAB são diferentes, focando em temas como assédio sexual e moral no ambiente de trabalho”.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira