Subúrbio 360 promove 3ª edição do Show de Talentos

Entrada é gratuita - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

O palco do Espaço Boca de Brasa, em Coutos, receberá na próxima quarta-feira,28, a partir das 17h30, diversos talentos da comunidade, que mostrarão à plateia do espaço suas mais variadas habilidades artísticas durante o evento “Show de Talentos: Se Vira nos 360” — iniciativa promovida pelo Subúrbio 360. A mostra está na terceira edição e, neste ano, subirão ao palco cantores, dançarinos e artistas de várias áreas. Todos fizeram uma inscrição prévia, mas o prazo está encerrado. A entrada é gratuita.

Um dos destaques da edição 2024 é um grupo musical formado por moradores da comunidade, como ressalta a coordenadora pedagógica das oficinas, Sheila Matias. Ela explica que a ideia da mostra de talentos surgiu devido à efervescência da comunidade ao redor do Subúrbio 360 e dos frequentadores das oficinas de arte e esporte oferecidas no equipamento da Prefeitura.



“São oferecidas oficinas de ballet, do infantil ao adulto, dança urbana, dança afro, capoeira, ritmos, teatro, futsal, Taekwondo, jiu-jitsu e karatê. Também temos partidas de futebol e basquete para a comunidade. Para socializar as atividades dessas oficinas, realizamos rodas culturais a cada semestre. O objetivo é proporcionar à comunidade a oportunidade de se conhecer, se integrar e despertar o desejo de fazer cultura. Assim nasceu o Show de Talentos”, relata.



Suzy Santos já fez aulas de canto no Subúrbio 360 e participou da mostra duas vezes. Na primeira oportunidade, quando havia jurados para avaliar os artistas, ela foi a grande vencedora. Naquela ocasião, a jovem temia se apresentar devido ao nervosismo de encarar o público. No último evento, já mais segura, cantou uma música gospel para a plateia.

“A experiência foi incrível, uma das melhores que tive na vida. Quando soube do evento, não queria participar por conta do nervosismo, mas decidi ir e mostrar o que aprendi no Subúrbio 360. A música é um hobby para mim, gosto de cantar e isso me faz bem. Recomendo a outras pessoas para que elas possam passar por essa experiência incrível que eu vivi e mostrar seus talentos”, diz Suzy.