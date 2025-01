Suspeito de balear garçom durante discusão em bar na Pituba é preso

Segundo a Polícia Civil, a confusão teve início quando a vítima tentou interceder em um desentendimento - Foto: Divulgação/Sindpesp

Um homem foi preso em Salvador, no bairro da Pituba, nesta quinta-feira, 26, sob suspeita de ter baleado um garçom durante a tentativa de apartar uma briga em um bar. O incidente ocorreu na madrugada de 22 de dezembro.

De acordo com informações da TV Bahia, o garçom permanece hospitalizado no Hospital Geral do Estado (HGE) e o suspeito, cujo nome não foi revelado, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi capturado após comparecer espontaneamente à 6ª Delegacia Territorial, localizada em Brotas.

Em depoimento, o suspeito alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que foi atacado por funcionários do bar enquanto saía do local acompanhado de familiares.

Após prestar depoimento, o homem foi submetido a exames para verificar lesões corporais e, posteriormente, encaminhado à Polícia Interestadual (Polinter), onde está sob custódia e à disposição do Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, a confusão teve início quando a vítima tentou interceder em um desentendimento entre um colega de trabalho e dois clientes do bar. Durante a confusão, o garçom foi agredido, e um dos envolvidos acabou disparando contra ele, atingindo seu abdômen.