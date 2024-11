Suspeito de municiar o CV em ataques a viaturas em Salvador é baleado

Tonelada foi socorrido para o HGE - Foto: Divulgação SSP

Um dos alvos prioritários da Operação Rota Segura, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 31, no complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi baleado durante confronto com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Secretaria da Segurança Pública (PM e PC) e da Polícia Federal.

Segundo a SSP, Luís Fernando Umbelino dos Santos, o "Tonelada", apontado como responsável pela logística de armas para "bonde" de uma facção, responsável por ataques contra viaturas policiais e rivais de outro grupo criminoso, foi encontrado durante cumprimentos de mandados de busca, na localidade da Chapada do Rio Vermelho.

Conforme apurações do Portal A TARDE, o criminoso integrava a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e possuía passagens por comércio de entorpecentes e roubo.

Na tentativa de prisão, houve confronto e o integrante de facção acabou atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado se saúde. Arma, munição e drogas foram apreendidas.

Equipes da FICCO Bahia, SSP e PF seguem no bairro promovendo incursões e abordagens. Ordens judiciais serão cumpridas nas localidades da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho.