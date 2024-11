Suspeitos de roubo são presos na Suburbana

s dois homens e o material apreendido foram apresentados na DRFRV - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira, 13, suspeitos de realizar assaltos na Avenida Afrânio Peixoto, em Salvador, após colidirem com um veículo durante fuga com policiais do Batalhão Gêmeos.

Os militares faziam rondas na região quando populares informaram que havia dois homens em uma motocicleta com placa oculta assaltando as pessoas nos pontos de ônibus da localidade.

Após as buscas, a dupla foi encontrada e, ao tentar fugir na contramão da via, se chocou contra outro veículo, sendo alcançada pelos agentes. Durante a abordagem, os policiais verificaram que a moto estava com chassi adulterado e que os homens estavam de posse de diversos aparelhos celulares.

Os dois homens e o material apreendido foram apresentados na DRFRV para adoção das medidas cabíveis, onde se verificou que já havia outras anotações criminais contra os suspeitos.