Tempo mudou? Veja a previsão em Salvador para este final de semana

Uma frente fria chega até à capital baiana e junto com ela as chances de chuva aumentam - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A última semana em Salvador foi de muita oscilação, com dias nublados e dias de muito sol. Essa variação pegou muita gente de surpresa, mas esse clima deve permanecer assim também no final de semana, de acordo com o Climatempo.

Uma frente fria chega até à capital baiana e junto com ela as chances de chuva e tempo nublado aumentam.

Veja a previsão do tempo:

Sexta

A madrugada desta sexta-feira, 26, foi de muita chuva e durante o dia será muito parecido com o da quinta-feira, 25: sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. As chances de chuva são de 98% e temperaturas de 21ºC e máximas de 28ºC. Há uma grande chance de formações de arco-íris também.

Sábado

A previsão do tempo para sábado é de Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. A temperatura deve variar entre 21ºC a 29ºC, com chances de chuva de 100%.

Domingo

A previsão do tempo para domingo é de Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas nenhuma chance de chuva durante todo o dia. A temperatura deve variar entre 23ºC a 25ºC sendo recomendado o uso de protetor solar.