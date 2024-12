Transalvador promove leilão cerca de 80 veículos conservados e sucatas

Volvo, modelo XC 60 2.0 T5 5p, avaliado em aproximadamente R$ 80 mil - Foto: Ascom/ Transalvador

Cerca de 80 veículos e sucatas estão disponíveis no leilão promovido pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Um deles é um carro Volvo, modelo XC 60 2.0 T5 5p, avaliado em aproximadamente R$ 80 mil pela tabela Fipe, que tem como lance inicial de R$ 15 mil. O certame acontece no próximo dia 29 (sexta-feira), de forma virtual, às 11h, através do site www.hastaleiloes.com.br, no qual também estão disponibilizadas imagens dos lotes.

Os lances iniciais variam de R$200 reais a R$15 mil reais. Quem desejar adquirir um dos lotes já pode dar os lances pelo site, sendo necessário realizar um cadastro prévio no site já referido. O recomendado é que o registro seja efetuado com, pelo menos, 48 horas de antecedência.

Pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas podem adquirir os veículos conservados. No caso das sucatas, só poderão ser arrematadas por pessoas jurídicas que tenham na sua atividade de competência a desmontagem de veículos, desde que envie documentos como prova de regularidade com a Fazenda Federal e Estadual, carta de credenciamento, entre outros.

O pagamento do item arrematado deve ser efetuado de forma integral, à vista, por PIX ou TED, informados no dia do leilão ou enviado por e-mail, devidamente cadastrado. Após a compra, o arrematante estará livre dos ônus anteriores que, eventualmente, estejam associados ao lote, respeitando os prazos dos órgãos credores para as devidas baixas dos débitos sobre os mesmos. Os veículos e motos conservados podem voltar a transitar em vias públicas após a transição de propriedade feita pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA).



Todos itens disponibilizados foram apreendidos e custodiados pela autarquia de trânsito devido a infrações. Serão leiloados porque não foram reivindicados pelos proprietários no prazo de 60 dias, conforme artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os valores arrecadados com o leilão serão usados para custear, dentre outras despesas, eventuais multas e tributos que estejam associados ao veículo e quitar a remoção e estadia.

Visitas

Antes de fazer o arremate, o cidadão interessado em conhecer os lotes poderá fazer uma visita no pátio da Transalvador, localizado na Avenida Orlando Gomes, 2596, Gleba 3, onde os itens estão custodiados, entre os dias 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro. Os horários de visitação acontecem das 9h às 12h e das 14h até 17h. Os visitantes deverão apresentar documento com foto oficial e CPF.

O arrematante deverá fazer a retirada do veículo em até 30 dias após a conclusão da compra, realizando o agendamento no portal Agenda Pátios (agendapatios.com.br) e apresentando a nota de venda do leilão. Caso não o faça, será caracterizado o abandono e perderá o valor desembolsado pelo objeto.