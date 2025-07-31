Trânsito lento na região do Salvador Shopping é alvo de reclamações

O fluxo de veículos na região tem causado grande impacto no trânsito do entorno - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, é um dos grandes centros comerciais da capital baiana. No entanto, desde sua inauguração, ano de 2007, o empreendimento têm gerado reclamações devido a como a movimentação de seus visitantes prejudica o trânsito local, gerando longos congestionamentos em vias próximas.

A maior reclamação é que nas saídas de acesso sentido Av. Tancredo Neves e Av. Paralela costumam abrigar os maiores congestionamentos. “Todas as vezes que eu venho aqui está muito engarrafado nesses pontos de saída, a partir do final da tarde. Se eu estiver no shopping, espero passar esse horário de maior movimentação para ir para casa”, conta o militar Jesiel Costa, anos.

Aluno em uma universidade na região, o estudante Kauan Trindade ainda se queixa de desordem dos veículos que transitam em frente a entrada principal do lugar: “Muitas pessoas não respeitam que a faixa da esquerda serve para a entrada e saída de veículos. Muitos táxis e carros de aplicativo ficam parados no meio da rua, o que sempre gera um verdadeiro caos”.

Laércio Fernandes, 79 anos, morador da região e frequentador do shopping, Ele também observa o ponto de saída do estacionamento do shopping, na Rua Frederico Simões, que dá acesso à Av. Tancredo Neves, como um dos mais problemáticos. “Tem uma sinaleira que com a quantidade de carros saindo ao mesmo tempo, acaba deixando tudo travado”.

O que diz a Transalvador

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) afirma que tem procurado soluções. Entre as ações, está uma possível mudança de acesso aos estacionamentos G1 e G2 na Alameda Salvador, e o deslocamento de um ponto de táxi para uma área interna. Além disso, o órgão diz que conversa com empresas de aplicativos de transporte para sugerir a implantação de outros pontos para embarque e desembarque de passageiros no entorno do centro de compras, que hoje acontece em grande volume na Alameda Salvador.

Outras estratégias foram adotadas, como consta no comunicado. “No ano passado, a autarquia municipal implantou uma passagem para a Av. Tancredo Neves, para condutores que transitam na Rua Frederico Simões (lateral do shopping) e na Alameda Salvador em direção à rodoviária e à Avenida Luís Viana Filho (Av. Paralela). Com isso, os motoristas não precisam mais parar no semáforo próximo ao centro de compras. Outra alteração foi a possibilidade de acesso à Rua Marcos Freire para condutores vindos da Rua Alceu Amoroso Lima e da Alameda Salvador, o que facilitou o acesso à Av. Paralela e ao Caminho das Árvores”, diz a nota.

Já o Salvador Shopping, por meio de nota, afirmou que atua em conjunto com a prefeitura no investimento em melhorias para a mobilidade urbana e ações que visam garantir a fluidez nos acessos ao empreendimento.

