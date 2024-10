Trânsito sofre alterações devido a eventos neste domingo, 29

Transalvador - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que, para eventos neste domingo, 29, o tráfego de veículos será modificado em quatro bairros. A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos, além de fiscalizar estacionamento irregular.

O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Leia mais:

>>> Carnaval 2025: aberto credenciamento de veículos para moradores

>>> Operação reforça presença policial na Liberdade, na periferia de Salvador





Cidade Baixa – Para a 17ª PARADA DA DIVERSIDADE DA CIDADE, haverá proibição do estacionamento de veículos, das 13h às 21h, na Av. Porto dos Mastros e Av. Caminho de Areia.

Além disso, haverá interdição do tráfego de veículos com posicionamento de barreiras, das 13h às 21h, no Largo da Ribeira, Rua Porto dos Tainheiros, Av. Porto dos Mastros e Av. Caminho de Areia. Os veículos que trafegam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido bairro – Centro, na Rua Lélis Piedade, Largo da Madragoa, Rua Visconde de Caravelas, Rua Travasso de Fora. No sentido oposto, Centro – bairro, o trajeto é a Praça Irmã Dulce, Av. Luiz Tarquínio, Rua da Imperatriz, Largo da Baixa do Bonfim, Rua Travasso de Fora, Rua Visconde de Caravelas.

Barra – Durante a realização da 1ª LAVAGEM MARQUES DE LEÃO, haverá interdição do tráfego de veículos, das 14h às 21h, na Travessa Almirante Marquês de Leão.

Uruguai – Para a realização do SAMBA DA INDEPENDÊNCIA, o tráfego será progressivamente interditado, a partir das 14h, na faixa à direita, das seguintes vias: Praça Monsenhor Anísio Aires (saída da Praça), Travessa da Palestina, Rua Prof. Constantino Vieira, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguay, Av. Conselheiro Zacarias, Rua Prof. Constantino Vieira, Rua Jerônimo de Albuquerque, Praça Monsenhor Anísio Aires (chegada na Praça).

Liberdade – Para a realização da MICARETA DA LIBERDADE, haverá interdição do tráfego de veículos, das 16h às 22h, com posicionamento de barreiras nas seguintes vias: Corredor da Lapinha (a partir do Largo da Soledade), Estrada da Liberdade (trecho compreendido entre o Largo da Lapinha e a Rua Pero Vaz).

Os veículos terão como opção de tráfego, no sentido Bairro / Centro, a Estrada da Liberdade, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado, Largo da Soledade. No sentido Centro / Bairro, o trajeto opcional é Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Estrada da Liberdade.