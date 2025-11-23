Travessia para Morro de São Paulo é liberada após chuvas

Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre - Foto: Divulgação | Astramab

A travessia Salvador–Morro de São Paulo retomou suas operações normais neste domingo, 23, após liberação da Capitania dos Portos da Bahia, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Desde a última sexta-feira, 21, o serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre, com conexão em Itaparica, em razão das condições adversas de navegação no percurso entre Salvador e o Morro de São Paulo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a autorização emitida pela Capitania, os catamarãs voltam a operar o trajeto direto, ligando a capital baiana ao Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé.

De acordo com a Astramab, a expectativa para este domingo é de boa demanda nos dois sentidos da travessia, impulsionada pelo intenso fluxo de turistas no fim de semana.

Horários de saída

Salvador para Morro de São Paulo: 9h | 10h30 | 14h30

Morro de São Paulo para Salvador: 11h30 | 13h40 | 15h

Tarifas