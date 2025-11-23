RETOMADA
Travessia para Morro de São Paulo é liberada após chuvas
Serviço foi retomado neste domingo, 23
Por Edvaldo Sales
A travessia Salvador–Morro de São Paulo retomou suas operações normais neste domingo, 23, após liberação da Capitania dos Portos da Bahia, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).
Desde a última sexta-feira, 21, o serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre, com conexão em Itaparica, em razão das condições adversas de navegação no percurso entre Salvador e o Morro de São Paulo.
Com a autorização emitida pela Capitania, os catamarãs voltam a operar o trajeto direto, ligando a capital baiana ao Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé.
De acordo com a Astramab, a expectativa para este domingo é de boa demanda nos dois sentidos da travessia, impulsionada pelo intenso fluxo de turistas no fim de semana.
Horários de saída
- Salvador para Morro de São Paulo: 9h | 10h30 | 14h30
- Morro de São Paulo para Salvador: 11h30 | 13h40 | 15h
Tarifas
- Salvador para Morro de São Paulo: R$ 152,51
- Morro de São Paulo para Salvador: R$ 138,71
