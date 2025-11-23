Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETOMADA

Travessia para Morro de São Paulo é liberada após chuvas

Serviço foi retomado neste domingo, 23

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 10:48 h
Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre
Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre -

A travessia Salvador–Morro de São Paulo retomou suas operações normais neste domingo, 23, após liberação da Capitania dos Portos da Bahia, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Desde a última sexta-feira, 21, o serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre, com conexão em Itaparica, em razão das condições adversas de navegação no percurso entre Salvador e o Morro de São Paulo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a autorização emitida pela Capitania, os catamarãs voltam a operar o trajeto direto, ligando a capital baiana ao Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé.

De acordo com a Astramab, a expectativa para este domingo é de boa demanda nos dois sentidos da travessia, impulsionada pelo intenso fluxo de turistas no fim de semana.

Horários de saída

  • Salvador para Morro de São Paulo: 9h | 10h30 | 14h30
  • Morro de São Paulo para Salvador: 11h30 | 13h40 | 15h

Tarifas

  • Salvador para Morro de São Paulo: R$ 152,51
  • Morro de São Paulo para Salvador: R$ 138,71

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Astramab Capitania dos Portos da Bahia Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre
Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

Serviço estava sendo realizado em sistema semi-terrestre
Play

Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano

x