Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas no Natal

Travessia ocorre sem filas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A travessia Salvador-Mar Grande segue tranquila nesta manhã de quarta-feira, 25, feriado de Natal. Nos terminais da capital, Terminal Náutico da Bahia, e de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o embarque ocorre sem filas. As saídas das embarcações acontecem a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos, dependendo da demanda.

O sistema está operando com seis embarcações em tráfego e quatro em reserva, que podem ser acionadas caso o movimento aumente. A Baía de Todos-os-Santos tem excelentes condições de navegação. As embarcações estão fazendo o percurso da travessia em tempo médio de 40 minutos e trafegam com ventos fracos e mar calmo na baía.

A Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) informa que, hoje, a última saída de Mar Grande será às 18h, e de Salvador, o último horário será às 19h30, com embarque no Terminal Náutico.

Tarifas:

Mar Grande-Salvador: R$ 8,60 (segunda a sábado); R$ 11,60 (domingos e feriados).

Salvador-Mar Grande: R$ 10,50 (segunda a sábado); R$ 13,50 (domingos e feriados).

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

Os catamarãs entre Salvador e Morro de São Paulo apresentam procura moderada e oferecem três horários de saída de cada terminal. Do Terminal Náutico em Salvador, as saídas são às 9h, 10h30 e 14h30, enquanto do Terminal de Morro de São Paulo, as saídas ocorrem às 11h30, 14h e 15h. O custo da passagem é de R$ 151,81 de Salvador para Morro e R$ 138,71 no sentido contrário. O pagamento pode ser realizado com cartão de crédito ou débito.

Passeio às Ilhas

As escunas de turismo que operam o tradicional “Passeio às Ilhas” na Baía de Todos-os-Santos registram bom movimento de embarque no Terminal Náutico. As saídas começaram às 8h e o passeio inclui duas paradas: uma na Ilha dos Frades e outra em Itaparica, com retorno a Salvador previsto para às 17h30. O valor da tarifa do passeio é de R$ 100.