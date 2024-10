Tríduo da Gratidão abre homenagens para Santa Dulce

Missa no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Dezenas de fiéis foram ao Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, para participar do primeiro dia do Tríduo da Gratidão, que marca as homenagens pelos cinco anos da canonização de Irmã Dulce. A celebração teve início com uma missa às 16h, onde os devotos prestaram tributo à santa baiana, relembrando sua trajetória de dedicação aos mais necessitados.

Segundo o reitor do Santuário, Frei Ícaro Rocha, a canonização de Irmã Dulce tem grande significado para a comunidade. “A canonização é o reconhecimento oficial das virtudes de Santa Dulce. Ela é apresentada como um exemplo de santidade para a Igreja no mundo inteiro”, explicou o frei.

Desde a canonização de Irmã Dulce, o Complexo Turístico Religioso de Santa Dulce dos Pobres registrou um crescimento no número de visitantes. Em 2018, o local recebeu 56 mil pessoas, e, em 2019, ano da canonização, esse número aumentou para 125 mil. Atualmente, o complexo contabiliza cerca de 600 mil visitantes por ano, o que corresponde a uma média de 50 mil pessoas por mês, demonstrando o aumento da devoção e do interesse pela trajetória da Santa Dulce.

A Gersionita Barra Vieira é uma dessas visitantes. A baiana, natural de Vitória da Conquista, mora atualmente em São Paulo, completou 60 anos ontem (9) e marcou presença no primeiro dia do Tríduo da Gratidão, para pagar uma promessa que fez “quando eu fazer 60 anos, eu vou estar na Igreja Santa Dulce”. O curioso é que ela não sabia da coincidência de fazer aniversário no primeiro do tríduo celebração dos cinco anos da Canonização da Santa.

Ela começou a desenvolver sua devoção a Santa Dulce após passar por momentos difíceis com a saúde. “Eu tava com problema de inflamação no intestino e meu exame foi interrompido, de tão inflamado que tava. Com três ou quatro meses, eu fiz o exame de novo, e não deu nada”, contou.

Já o Benedito Costa Quaresma, de 79 anos, encontrou outra forma de agradecer a Santa. Ele decidiu dedicar seu tempo como voluntário no Santuário Santa Dulce dos Pobres após viver uma experiência que ele descreve como milagrosa. Em 2022, enquanto passava por um problema de saúde que o deixou imobilizado, Benedito conta que chamou por Santa Dulce em um momento de desespero. “Chamei a Santa Dulce duas vezes, na terceira vez ela me apareceu como se estivesse viva. Eu pedi ajuda, e de repente consegui me levantar,” relata. Desde então, ele decidiu retribuir a graça que acredita ter recebido, se voluntariando no complexo. "Estou aqui há um mês e vou servir enquanto estiver em vida," afirma Benedito.

A programação segue até o dia 11 com missas e conferências sobre sua vida de dedicação e serviço aos necessitados prestado em vida pela santa. No domingo, 13 de outubro, data que marca os cinco anos de sua canonização, haverá duas missas, às 8h30 e às 16h. Após a missa, uma procissão será realizada pelo Caminho da Fé, em direção à Basílica do Senhor do Bonfim, rota frequentemente percorrida por Irmã Dulce.

Complexo

O complexo das Obras Sociais Irmã Dulce abriga hoje um dos maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento 100% gratuito. Além disso, o complexo abriga lojas, um centro educacional e em breve terá também um Memorial, que deve ser inaugurado ainda este mês, com guias contando tudo sobre a vida e história de Santa Dulce dos Pobres.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela