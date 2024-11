Uso excessivo de telas influencia em casos de miopia infantil

Kauan Gabriel, 9 anos, usa lente com grau seis - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A quantidade de crianças diagnosticadas com miopia infantil tem preocupado os oftalmologistas. São muitos os fatores que contribuem para o desenvolvimento da miopia, mas, segundo a oftalmologista Carla Cordeiro o uso excessivo das telas é um dos principais causadores.

"De um modo geral, o estirão de crescimento aparece mais na faixa etária de 10 e 12 anos. A preocupação é que esse problema tem aparecido em idades muito precoces. Crianças de 5, 6 anos já com graus bem altos, e as telas contribuem sim. Quando a criança fica muito tempo na tela, a luminosidade causa um borramento visual atrás da retina e faz com que o olho entenda que precisa crescer mais. Então, a gente está tendo um aumento de miopia facilitado pelas telas nesse público infantil", disse a especialista.

Kauan Gabriel França de Oliveira, 9 anos, já sofre com as consequências da miopia e as lentes com 6 graus. O garoto, que foi diagnosticado com a doença em 2019, é apaixonado por futebol e sonha em seguir carreira. Mas, enfrenta limitações para praticar.

"Ele gosta de futebol e basquete, mas sem os óculos não consegue jogar. Enquanto ele depender dos óculos, não vai poder ser jogador, e a médica falou que a cirurgia só poderá ser feita a partir dos 18 anos", relatou a avó do garoto, Josefa Gonçalves da França.

Porém, além de passar muito tempo na frente dos tablets, celulares, computadores, TVs e videogames, a médica alerta que há outros fatores que podem ocasionar o surgimento da miopia. "As crianças, hoje, quase não estão tomando sol, e o fator genético, que também é muito importante. Então, pais míopes têm que ficar ainda mais atentos, porque a genética contribui muito", disse a especialista.

Além dos óculos, são utilizados outros métodos. "Tem o colírio de atropina para diminuir a progressão e as lentes de contato que também seguram a progressão desse grau e o alongamento desse olho", destacou a médica Carla Cordeiro.