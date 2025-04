Vai chover em Salvador? Veja previsão do tempo para o final de semana

Cidade amanheceu com céu encoberto - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Acabou o verão e a pergunta que fica todo final de semana é: vai chover em Salvador? Bom, como a capital é bipolar, a respeita é que sim, vai chover, mas também vai fazer sol.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão indica um pouco de tudo nos primeiros sábado e domingo de abril. Para este sábado, segundo, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado, com até 30% de chance de chuvas fracas a qualquer hora. As temperaturas variam entre mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Já no domingo, as chances de chuva aumentam, especialmente pela manhã. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de fortes pancadas durante a madrugada, o que pode deixar o início do dia mais fechado.

Outras regiões da Bahia

A previsão do tempo, divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), mostra que pode chover neste primeiro final de semana de abril em outras cidades da região litorânea, especialmente no domingo.

Nas demais regiões do estado, o cenário neste sábado permanece sem grandes alterações, continuando com possibilidade de chuvas passageiras sobre as regiões do Litoral e Oeste da Bahia.

No domingo, 6, as chuvas vão se intensificar no litoral e no sul baiano, com as temperaturas em Salvador variando entre 24ºC e 32ºC.