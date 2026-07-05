Veja previsão do tempo para Salvador neste domingo de jogo do Brasil

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O clima instável que toma conta de Salvador desde o sábado, 4, deve se repetir neste domingo, 5, segundo a previsão do tempo. Para o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas variam entre 23ºC e 27ºC. O acumulado de chuva previsto para a capital baiana, segundo o Climatempo, é de 10.3 mm. A umidade do ar, em 95%, favorece a possibilidade de precipitações em Salvador. Os ventos estão na casa dos 14 km/h.

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Da 0h de hoje até às 7h12, a Defesa Civil da capital baiana (Codesal) registrou três ocorrências: