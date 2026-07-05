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CLIMA

Veja previsão do tempo para Salvador neste domingo de jogo do Brasil

Codesal registrou, até agora, neste domingo, 5, três ocorrências

Yuri Abreu
Por
Confira previsão do tempo para Salvador neste domingo, 5
Confira previsão do tempo para Salvador neste domingo, 5 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O clima instável que toma conta de Salvador desde o sábado, 4, deve se repetir neste domingo, 5, segundo a previsão do tempo. Para o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas variam entre 23ºC e 27ºC. O acumulado de chuva previsto para a capital baiana, segundo o Climatempo, é de 10.3 mm. A umidade do ar, em 95%, favorece a possibilidade de precipitações em Salvador. Os ventos estão na casa dos 14 km/h.

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Da 0h de hoje até às 7h12, a Defesa Civil da capital baiana (Codesal) registrou três ocorrências:

  • Ameaça de queda de árvore (1);
  • Avaliação de imóvel alagado (1);
  • Infiltração (1).
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Chuvas previsão do tempo Salvador

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