Vendas em Salvador devem crescer 5% na Black Friday ; diz CDL

A CDL Salvador projeta a expectativa de crescimento nas vendas do Black Friday de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, a data cai na sexta-feira, dia 29. Segundo a instituição, para o período, o ticket médio deve ficar em 150,00.

Os dados levantados pela CDL Salvador se baseiam em pesquisa de mercado e consulta aos lojistas e parceiros do setor. “Ao longo do tempo, a Black Friday se tornou uma das datas mais importantes do último trimestre do ano, servindo como um esquenta e uma prévia para as compras de Natal”, avalia o presidente da instituição, Alberto Nunes.

“As lojas começam a se preparar bem antes, separando os estoques e novidades, organizando as vitrines, estudando os descontos e facilidades, tudo para atrair o consumidor e aproveitar a movimentação do período”, afirma, completa Alberto.

Os setores de eletrônicos, celulares, roupas, sapatos e acessórios, artigos para o lar, móveis, eletrodomésticos e perfumaria, devem ser destaque no período.