Verão chegou: temporada de cruzeiros promete movimentar economia baiana

Visitantes foram recepcionados por baianas e percussionistas do Muzenza ontem - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O primeiro navio de grande da temporada de Cruzeiros 2024/2025 atracou, na manhã de ontem, no Porto de Salvador, no Comércio. O MSC Seaview chegou à capital com baiana com cerca 3 mil turistas. O cruzeiro chegou por volta de 8h e seguiu viagem para Ilhéus, no sul do estado. A temporada, que segue até 23 de abril de 2025, deve movimentar os portos de Salvador e Ilhéus com 82 atracações previstas.

Os visitantes foram recepcionados pela equipe da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), com baianas distribuindo fitinhas do Bonfim e percussionistas do Muzenza.

A turista Marinalva Santos, acompanhada do marido Roberto Almeida, realizou um sonho antigo. “Ficar no meio do Olodum, tocando com eles”. Vinda da Europa, essa foi a primeira parada do casal no Brasil após uma travessia de seis dias de mar. “Adoro vir para cá, essa deve ser a quarta ou quinta vez que visitamos Salvador,” comentou Marinalva.

Segurança

Durante a temporada, cerca 1 mil policiais e bombeiros reforçam a segurança nos principais pontos turísticos da cidade. A Operação Navi segue até 23 de abril. Os cruzeiros serão recepcionados por equipes bilíngues. Deslocamentos para o Aeroporto Internacional de Salvador também serão acompanhados pelas polícias Militar e Civil.

Maurício Barcelar, titular da Setur, destacou a importância dos cruzeiros para a atividade turística na Bahia. “O cruzeiro funciona como uma vitrine. Se o cruzeirista gosta, ele retorna para passar mais dias,” explicou Barcelar. Ele destacou a novidade desse ano. “Além de Salvador e Ilhéus, vamos ter paradas inéditas em lugares como Itacaré, Morro de São Paulo e Porto Seguro, ampliando os destinos atendidos pelos cruzeiros na Bahia”.

A influencer mineira Selma Pires aproveitou, antes de seguir viagem. “Fiz vários passeios por Salvador, com parada para ver o pôr do sol no Farol da Barra, que é muito lindo. Comi uma lagosta deliciosa. Adorei tudo na cidade”, contou.

O Seaview saiu de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e depois de uma estadia em Salvador, seguiu para Ilhéus. A chegada dos cruzeiros também impulsiona o trade turístico, gerando novas oportunidades e consolidando a Bahia como um dos destinos mais procurados do país. A expectativa é que cerca de 300 mil visitantes desembarquem na Bahia durante o período, ampliando o impacto do turismo no estado.

Trajetos

As rotas dos navios incluem Morro de São Paulo, Itacaré, Trancoso e Abrolhos. No total, somente a capital baiana deve receber 61 escalas e mais de 230 mil visitantes de todo o mundo nesta temporada. O próximo navio atracar na capital é o Aidasol da agência Star Ship, amanhã, às 10h.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira