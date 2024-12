Vídeo: homem armado assalta ponto de ônibus no Subúrbio Ferroviário

Assaltante conseguiu levar celular - Foto: Reprodução

Um assalto foi registrado por câmeras de segurança na manhã desta quinta-feira, 27, na localidade do Conjunto Senhor do Bonfim, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nas imagens, é possível ver pessoas no ponto de ônibus, quando o assaltante homem chega armado e realiza o assalto.

Pessoas que estavam no local, ao perceber a movimentação começam a se afastar, mas o assaltante conseguiu levar o celular de um deles.

Veja o vídeo: