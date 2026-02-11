Menu
SUSTO

Vídeo: trailer pega fogo em área de motoristas por app no aeroporto

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo é tomado pelo fogo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/02/2026 - 19:47 h

Um trailer pegou fogo na tarde desta terça-feira, 11, na área conhecida como “bolsão”, onde motoristas de aplicativo aguardam corridas no Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães.

O incêndio mobilizou a brigada de emergência do próprio terminal, que foi acionada para conter as chamas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo é tomado pelo fogo, além da atuação da equipe do aeroporto no combate ao incêndio. As imagens registram fumaça intensa e a movimentação de pessoas que estavam próximas ao local.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Também não foram divulgadas as possíveis causas do incêndio.

Ponto de espera

O espaço onde o caso ocorreu é utilizado por motoristas de transporte por aplicativo enquanto aguardam chamadas de passageiros que desembarcam no aeroporto.

O Portal A TARDE entrou em contato com a administração do aeroporto para mais detalhes o caso e aguardo retorno. Já o Corpo de Bombeiros, não

Aeroporto fogo Incêndio motoristas

