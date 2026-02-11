SUSTO
Vídeo: trailer pega fogo em área de motoristas por app no aeroporto
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo é tomado pelo fogo
Por Leilane Teixeira
Um trailer pegou fogo na tarde desta terça-feira, 11, na área conhecida como “bolsão”, onde motoristas de aplicativo aguardam corridas no Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães.
O incêndio mobilizou a brigada de emergência do próprio terminal, que foi acionada para conter as chamas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo é tomado pelo fogo, além da atuação da equipe do aeroporto no combate ao incêndio. As imagens registram fumaça intensa e a movimentação de pessoas que estavam próximas ao local.
Até o momento, não há informações sobre feridos. Também não foram divulgadas as possíveis causas do incêndio.
Ponto de espera
O espaço onde o caso ocorreu é utilizado por motoristas de transporte por aplicativo enquanto aguardam chamadas de passageiros que desembarcam no aeroporto.
O Portal A TARDE entrou em contato com a administração do aeroporto para mais detalhes o caso e aguardo retorno. Já o Corpo de Bombeiros, não
