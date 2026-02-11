Vídeo: trailer pega fogo em área de motoristas por app no aeroporto

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um trailer pegou fogo na tarde desta terça-feira, 11, na área conhecida como “bolsão”, onde motoristas de aplicativo aguardam corridas no Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães.

O incêndio mobilizou a brigada de emergência do próprio terminal, que foi acionada para conter as chamas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo é tomado pelo fogo, além da atuação da equipe do aeroporto no combate ao incêndio. As imagens registram fumaça intensa e a movimentação de pessoas que estavam próximas ao local.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Também não foram divulgadas as possíveis causas do incêndio.

Ponto de espera

O espaço onde o caso ocorreu é utilizado por motoristas de transporte por aplicativo enquanto aguardam chamadas de passageiros que desembarcam no aeroporto.

O Portal A TARDE entrou em contato com a administração do aeroporto para mais detalhes o caso e aguardo retorno. Já o Corpo de Bombeiros, não