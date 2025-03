Vídeo: Três homens armados anunciam assalto e roubam carro em Cassange

A vítima, de 39 anos, que registrou boletim de ocorrência, teve seu veículo interceptado por cinco suspeitos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um grupo armado assaltou um motorista de aplicativo e levaram o carro na Estrada do Fidalgo, no bairro Cassange na noite de sexta-feira, 14. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento do roubo.

No vídeo é possível ver o momento em que o motorista de aplicativo estaciona o veículo em frente a uma residência no bairro. Poucos minutos depois um carro passa por ele, volta e três homens descem armados anunciando assalto.

Assista o vídeo

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 39 anos, que registrou boletim de ocorrência, teve seu veículo interceptado por cinco suspeitos que além do carro, levaram o seu celular e R$ 30 reais.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador) segue investigação para identificar os envolvidos na ação bem como recuperar o automóvel.