Volta por cima: ex-chefe de quadrilha faz trabalho social em Salvador

William Barbosa da Silva faz parte de diferentes projetos sociais na Polêmica, em Salvador - Foto: Reprodução / Redes sociais

William Barbosa da Silva, "O Rasta", tem orgulho de liderar ações sociais na localidade da Polêmica, em Salvador. O ex-chefe de grupo criminoso chegou a ser preso em 2018 por tráfico de drogas.

William deixou a vida do crime para trás, hoje fala em Deus e no poder do trabalho para mudar a realidade dos jovens da comunidade da capital baiana. O empresário e produtor independente tem prazer de falar que faz parte da organização das atividades do Centro Cultural Taberna Do Rasta, que busca divulgar o movimento de artístico, esportivo e musical do lugar.

"A gente está conseguindo [avançar o projeto]. E olhem para a Polêmica. Ela não está daquele jeito que vocês acham [violenta]. A Polêmica está diferente, tem arte, cultura. A gente box, capoeira, futebol, podcast. E isso tudo já existia, a gente só vez dar voz", conta William, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A página do Taberna Do Rasta (@tabernadorastawmj) no Instagram tem pouco mais de 2,3 mil seguidores. Através da divulgação de todo um movimento cultural, os administradores buscam quebrar estereótipos negativos sobre a Polêmica.

Nova história

O policial da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil do Estado da Bahia, Douglas Pithon, registrou um momento de reencontro com William. Em publicação nas redes sociais, Pithon falou da alegria de ter abraçado "O Rasta" em momento bem diferente daquele de 2018, quando entrou na comunidade e participou da sua prisão.

"Isso é a vida real, mais uma história vivida nos meandros tortuosos da guerra. Deus é infalível, e o bem sempre irá prevalecer, hoje eu vibrei e me surpreendi com esse relato", escreveu o policial.