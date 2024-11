Vovô do Ilê cobra apoio do povo preto: "Somos negros o ano todo"

Vovô do Ilê - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

No ano em que o Ilê Aiyê completa 50 anos de existência, resistência e muitas conquistas, o presidente do bloco, Antônio Carlos dos Santos Vovô, mais conhecido como Vovô do Ilê, criticou a falta de apoio da própria comunidade negra com iniciativas raciais.

Em entrevista coletiva no Afropunk 2024, na noite deste sábado (9), no Parque de Exposições de Salvador, Vovô do Ilê pediu constância das pessoas.

"Nós temos que cobrar também do povo negro, porque tem que parar de se acomodar. Nós somos negros o ano todo. Então chega o mês de novembro, depois a celebração do 20 de novembro, e o Carnaval do Ilê Aiyê, todo mundo quer se assumir como negro, mas Salvador é uma cidade negra e isso tem que se aparecer na instância de poder", disparou.

Enquanto a gente não tiver essa consciência negra vai ficar difícil Vovô do Ilê

O artista também fez um comentário sobre as pessoas que esquecem da luta racial quando conseguem ascender socialmente.

"O que falta é espaço, a negrada assumir, e os negros também, que ascendem socialmente, pararem de pensar que eles viraram brancos. Você pode ter carro bonito, bacana, você pode morar num condomínio, ter uma renda mensal legal, mas se você pensar que você virou branco, alguém vai te lembrar, e a forma é perversa. Estou cansado de ver", finalizou.