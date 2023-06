Governo da Bahia anuncia "maior São João do Brasil"

A celebração da tradição junina aliada a um grande esforço de atração de turistas, que promete movimentar a economia de toda a Bahia, gerando emprego e renda. Com esse objetivo, o Governo do Estado anunciou, nesta terça, 6, a programação do São João.

Com participação direta na realização da festa em cerca de 280 municípios, e um investimento superior aos R$ 100 milhões, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou, além da parceria para a contratação de grandes atrações, o grande investimento na área de segurança pública.

"Estamos falando de 417 municípios onde a segurança pública está alerta, está atenta. Porque todo interior do estado tem pelo menos alguma programação", ressaltou Jerônimo, lembrando o forte movimento rumo ao interior nesse período. "São João é o momento que as pessoas que nasceram no interior voltam, é o reencontro com os amigos, com as famílias, e acaba movimentando".

Além do deslocamento interno, Jerônimo revelou o forte trabalho de divulgação e atração de turistas para o São João da Bahia, com foco em Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). O secretário de turismo, Maurício Bacelar, estima que a Bahia receba 1 milhão de visitantes no período, movimentando R$ 1,5 bilhão.

"A importância da festa é a confirmação da nossa cultura, a elevação da auto-estima da nossa população e consequentemente da cadeia econômica do turismo", celebra Bacelar, que destaca o trabalho feito junto aos operadores turísticos na promoção da festa. "É essa festa que nós estamos preparando, o maior São João do Brasil, que tem que ser na Bahia".

Para o coordenador do São João da Bahia, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), outro aspecto importante é a geração de emprego e renda na capital.

"Agradecer pelos investimentos no interior do estado da Bahia, mas também pelo governador resgatar os festejos juninos em toda a capital. Seis dias de programação aqui no Parque de Exposições; quatro dias intensos de atividades no Centro Histórico da cidade, no Pelourinho; nas praças e nas ruas; no subúrbio ferroviário, em Paripe; e com atrações em Periperi, mas, acima de tudo, por trazer profissionais, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Histórico, para que possa gerar emprego e renda nos seis dias do Parque de Exposições", disse Geraldo Júnior.

O secretário de cultura, Bruno Monteiro, destacou o "momento de celebração da cultura, da cultura identitária e da cultura raíz. Precisamos pensar a Bahia como um todo e o São João é uma celebração disso, um importante investimento para que a festa aconteça em todas as regiões do Estado".