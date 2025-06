Bahia Sem Fome vai arrecadar alimentos no parque de exposições

Equipes do Bahia Sem Fome estarão de plantão durante a festa para arrecadar alimentos no parque de exposições. - Foto: Divulgação | Bahia Sem Fome

Durante seis dias, quem for ao parque de exposições de Salvador poderá curtir, de graça, algumas das melhores atrações do período junino. E também poderá colaborar para garantir comida no prato de famílias em situação de insegurança alimentar.

Esse é o objetivo do Bahia Sem Fome, que terá um ponto de coleta de alimentos não perecíveis de 18 e 23 de junho, no 'São João da Bahia', promovido pelo Governo do Estado. A ação solidária será realizada em parceria com a SUFOTUR (Superintendência de Fomento ao Turismo) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

Um ponto de coleta estará montado na entrada do Parque de Exposições, logo após a etapa de reconhecimento facial, do lado esquerdo de quem entra no evento. Não é obrigatória a doação para ter acesso à festa, mas o público é incentivado a contribuir com alimentos não perecíveis.

“A ideia é aproveitar a grande movimentação da festa para estimular a solidariedade. As pessoas não precisam levar alimento para entrar, mas quem puder doar estará ajudando diretamente famílias em situação de vulnerabilidade”, explica a chefe de gabinete do programa Bahia Sem Fome, Giselle Ramos.

O ponto de coleta funcionará todos os dias de festa, desde a abertura dos portões. Equipes do Bahia Sem Fome e do Corpo de Bombeiros estarão presentes para receber e organizar as doações. Para o coordenador-geral do programa, Tiago Pereira, a campanha no São João do Parque representa uma oportunidade única de unir celebração e consciência social.

“Estamos levando o Bahia Sem Fome para onde o povo está. São João é tempo de partilha, de olhar para o outro. Cada alimento doado é um gesto de amor que ajuda a alimentar milhares de famílias. Esperamos contar com a generosidade do povo baiano também nesse momento de festa”, afirmou Tiago.