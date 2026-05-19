Cantor lança projeto para combater a “degradação do forró tradicional”

Siga o A TARDE no Google

O cantor baiano Viny Brasil lançou o seu projeto de São João, ‘Raízes do Forró’, com o intuito de dialogar sobre a “degradação do forró tradicional e a invasão de outros estilos” nos festejos juninos.

A iniciativa se estende pelos meses de maio, junho e julho. “A gente já desenvolve o trabalho do forró tradicional há muitos anos, desde 2004”, contou o artista em entrevista ao portal A TARDE.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Diante disso, eu criei o meu projeto, o Raízes do Forró, que, no São João, tende a trazer uma releitura dos clássicos do forró tradicional com arranjos personalizados criados por mim e com elementos de outros estilos musicais”, explicou.

O Raízes do Forró vem com o intuito de celebrar a cultura nordestina durante o período junino trazendo a minha visão de artista direcionada à cultura nordestina. Viny Brasil - cantor

Clipe

O projeto conta com o clipe da música 'Magia no Ar', que é uma animação. “A proposta é contar as histórias de Viny Brasil durante as viagens. Esse estilo foi pensado para atrair as crianças e também para agradar a minha criança interior”, revelou Viny.

Turnê internacional

No final de julho, Viny Brasil vai embarcar em uma turnê internacional pela Europa. Durante os meses de agosto, setembro e outubro, ele levará seu show para grandes palcos.

“Eu faço turnês internacionais todos os anos e levo a cultura do Nordeste com forró tradicional para diversos festivais na Europa. Em 2026 nós vamos novamente”, celebrou.

O cantor passará por importantes eventos, incluindo o Brazilian Day de Estocolmo, o Brazilian Day de Gotemburgo e o Festival NGBG, todos na Suécia.

A turnê também inclui apresentações na Festa del Gràcia, em Barcelona, e no festival Bonito Para Chover, em Santiago de Compostela, na Galícia, além de outros festivais internacionais.

Veja a agenda:

Turnê internacional - Foto: Divulgação

No Brasil, Viny também prepara uma agenda especial: serão três edições do projeto ‘Raizes do Forró’ em Salvador, além de apresentações na semana do São João na capital, região metropolitana e no interior.