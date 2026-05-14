SÃO JOÃO EM SALVADOR
‘Arraiá da Prefs’ terá ampliação de atrações no Centro Histórico; veja programação
A festa será realizada entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai aumentar o número de atrações que devem subir nos palcos do 'Arraiá da Prefs 2026', festa de celebração do São João no Centro Histórico.
De acordo com a gestão municipal, o evento de São João que será realizado entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal, contarão com ampliação de investimento na valorização de artistas baianos e programações que devem ser realizadas durante os dias.
“A ideia é de que esse evento torne a região mais frequentada. Por isso, ampliamos a programação no período do São João para valorizar artistas baianos, valorizando a tradição e cultura, e reunindo famílias e crianças com programações durante o dia com a série de atividades que devem começar sempre às quintas-feiras e devem durar até o final de semana”, explicou o prefeito.
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O São João no Centro Histórico contará com cortejos temáticos, palcos, trios de forró, quadrilhas e outras atrações. Serão 12 dias de programação gratuita, o evento oferece uma experiência multidisciplinar completa.
“Então nos dias 19 a 23 de junho terão uma programação ainda mais incrementada, com mais participação de artistas que vão tocar o forró pé de serra. Alguns palcos terão decoração do São João, com as cores verde, amarela e azul, representando e estimulando a seleção brasileira por conta da Copa do Mundo, e vamos ter programação para as crianças e para as famílias com apresentação de quadrilhas e cortejos”, continuou o gestor municipal.
Confira programação:
A programação gratuita de São João com shows, quadrilhas, samba junino, aulas de forró e feira temática.
- Arena Arromba Chão: Definida como o "Barracão do Arraiá", servirá de palco para aulas de forró, dança durante shows e apresentações de Quadrilhas e Samba Junino.
- Festival de Quadrilhas Juninas: A 5ª edição ocorre no dia 7 de junho (domingo) às 15h, reunindo 10 grupos (6 adultos, 3 infantis e 1 PCD).
- Noite do Samba Junino: Marcada para 14 de junho (domingo) às 19h, com premiação de mestres do Edital Samba Junino Ano VIII e apresentações de sete grupos.
- Aulas de Forró: Oferecidas gratuitamente pelos grupos Forró 4° Andar, Elite do Forró e Cabrueira.
- Vila Junina e Feira: Inclui praça de alimentação com comidas típicas, Feira da Economia Criativa com produtos regionais e a Fazendinha para recreação infantil.
Atrações Musicais
- Flor Serena e Arrastão da Rural Elétrica, 14 de junho, às 16h, na Rua Chile.
- Lívia Mattos
- Menina Faceira
- Forreguear
- Igor Serravale
- Eline Martins
- Bruna Caram
- Forró do Peu (Pedro Pondé)
- Forró da Gota
- Fuá
- Michel Firmo
- Flor de Imbuia
- Oficina de Sons
Trios de Forró
- Legião Forrozeira
- Forró Fissura
- Trio Querubim
- Revotrio
DJs de Forró
- DJ Preta
- DJ Magno
- Brega a Dois – DJs Ian Fraguas e Spadina
- DJ Belle
- DJ Schlang
- DJ Leo Melo