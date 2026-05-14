‘Arraiá da Prefs’ terá ampliação de atrações no Centro Histórico; veja programação

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 14 - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai aumentar o número de atrações que devem subir nos palcos do 'Arraiá da Prefs 2026', festa de celebração do São João no Centro Histórico.

De acordo com a gestão municipal, o evento de São João que será realizado entre os dias 4 e 23 de junho, na Rua Chile e na Praça Municipal, contarão com ampliação de investimento na valorização de artistas baianos e programações que devem ser realizadas durante os dias.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A ideia é de que esse evento torne a região mais frequentada. Por isso, ampliamos a programação no período do São João para valorizar artistas baianos, valorizando a tradição e cultura, e reunindo famílias e crianças com programações durante o dia com a série de atividades que devem começar sempre às quintas-feiras e devem durar até o final de semana”, explicou o prefeito.

O São João no Centro Histórico contará com cortejos temáticos, palcos, trios de forró, quadrilhas e outras atrações. Serão 12 dias de programação gratuita, o evento oferece uma experiência multidisciplinar completa.

“Então nos dias 19 a 23 de junho terão uma programação ainda mais incrementada, com mais participação de artistas que vão tocar o forró pé de serra. Alguns palcos terão decoração do São João, com as cores verde, amarela e azul, representando e estimulando a seleção brasileira por conta da Copa do Mundo, e vamos ter programação para as crianças e para as famílias com apresentação de quadrilhas e cortejos”, continuou o gestor municipal.

Confira programação:

A programação gratuita de São João com shows, quadrilhas, samba junino, aulas de forró e feira temática.

Arena Arromba Chão: Definida como o "Barracão do Arraiá", servirá de palco para aulas de forró, dança durante shows e apresentações de Quadrilhas e Samba Junino.

Festival de Quadrilhas Juninas: A 5ª edição ocorre no dia 7 de junho (domingo) às 15h, reunindo 10 grupos (6 adultos, 3 infantis e 1 PCD).

Noite do Samba Junino: Marcada para 14 de junho (domingo) às 19h, com premiação de mestres do Edital Samba Junino Ano VIII e apresentações de sete grupos.

Aulas de Forró: Oferecidas gratuitamente pelos grupos Forró 4° Andar, Elite do Forró e Cabrueira.

Vila Junina e Feira: Inclui praça de alimentação com comidas típicas, Feira da Economia Criativa com produtos regionais e a Fazendinha para recreação infantil.

Atrações Musicais

Flor Serena e Arrastão da Rural Elétrica, 14 de junho, às 16h, na Rua Chile.

Lívia Mattos

Menina Faceira

Forreguear

Igor Serravale

Eline Martins

Bruna Caram

Forró do Peu (Pedro Pondé)

Forró da Gota

Fuá

Michel Firmo

Flor de Imbuia

Oficina de Sons

Trios de Forró

Legião Forrozeira

Forró Fissura

Trio Querubim

Revotrio

DJs de Forró