São Pedro 2026: veja atrações já confirmadas na Bahia

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São Pedro se consolidou nos últimos anos como uma das principais celebrações juninas da Bahia - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O São João ainda nem começou oficialmente, mas o clima de festa já avança para outro momento aguardado pelos baianos: o São Pedro.

Diversas cidades do interior da Bahia começaram a divulgar as primeiras atrações confirmadas para os festejos de 2026, dando início à contagem regressiva para os eventos que tradicionalmente encerram o calendário junino no estado.

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Conhecido por reunir grandes shows, festas populares e forte presença do forró, o São Pedro se consolidou nos últimos anos como uma das principais celebrações juninas da Bahia.

Em muitos municípios, a festa mantém o movimento turístico aquecido mesmo após os dias principais de São João, atraindo visitantes de diferentes regiões do estado.

As primeiras grades divulgadas já mostram uma mistura de artistas do forró, arrocha, sertanejo e piseiro, estilos que dominam as programações juninas no interior baiano. A expectativa é que novas atrações sejam anunciadas pelas prefeituras nas próximas semanas, ampliando ainda mais a movimentação em torno das festas.



Além do impacto cultural, o período também representa um importante impulso econômico para as cidades, especialmente nos setores de turismo, comércio e serviços.

Confira as atrações já confirmadas para o São Pedro na Bahia

Aracatu

Quando: 4 a 6 de julho

4 a 6 de julho Atrações: Raí Soares e Silfarley

Feira de Santana

Quando: 26, 27, 28 de junho e 3 e 4 de julho

26, 27, 28 de junho e 3 e 4 de julho Atrações: Luan Estilizado, Mastruz com Leite, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Raça Negra, Buscapé Arreio de Ouro, Flávio José, Raio da Silibrina, Tayrone, Colher de Pau, Alcymar Monteiro e Solange Almeida

Ipiaú

Quando: 27, 28 e 29 de junho

27, 28 e 29 de junho Atrações: Pablo, Toque Dez, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Theuzinho, Léo Foguete, Magníficos, Netto Brito, Mestrinho, Rafinha, Dorgival Dantas, Heitor Costa, Cacau com Leite, Andinho Brito, Banda Carretel, Carol Souza e Adriano Ryos, Cupim de Ferro, Deivison Machado, Dudu Ferreira, Juninho dos Teclados, Kal Love Hits, Larissa Souza e Netinho Cabral

*Matéria em atualização