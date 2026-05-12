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São Pedro 2026: veja atrações já confirmadas na Bahia
Mesmo antes do início oficial do São João, municípios baianos já começam a anunciar grades do São Pedro
O São João ainda nem começou oficialmente, mas o clima de festa já avança para outro momento aguardado pelos baianos: o São Pedro.
Diversas cidades do interior da Bahia começaram a divulgar as primeiras atrações confirmadas para os festejos de 2026, dando início à contagem regressiva para os eventos que tradicionalmente encerram o calendário junino no estado.
Conhecido por reunir grandes shows, festas populares e forte presença do forró, o São Pedro se consolidou nos últimos anos como uma das principais celebrações juninas da Bahia.
Em muitos municípios, a festa mantém o movimento turístico aquecido mesmo após os dias principais de São João, atraindo visitantes de diferentes regiões do estado.
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As primeiras grades divulgadas já mostram uma mistura de artistas do forró, arrocha, sertanejo e piseiro, estilos que dominam as programações juninas no interior baiano. A expectativa é que novas atrações sejam anunciadas pelas prefeituras nas próximas semanas, ampliando ainda mais a movimentação em torno das festas.
Além do impacto cultural, o período também representa um importante impulso econômico para as cidades, especialmente nos setores de turismo, comércio e serviços.
Confira as atrações já confirmadas para o São Pedro na Bahia
Aracatu
- Quando: 4 a 6 de julho
- Atrações: Raí Soares e Silfarley
Feira de Santana
- Quando: 26, 27, 28 de junho e 3 e 4 de julho
- Atrações: Luan Estilizado, Mastruz com Leite, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Raça Negra, Buscapé Arreio de Ouro, Flávio José, Raio da Silibrina, Tayrone, Colher de Pau, Alcymar Monteiro e Solange Almeida
Ipiaú
- Quando: 27, 28 e 29 de junho
- Atrações: Pablo, Toque Dez, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Theuzinho, Léo Foguete, Magníficos, Netto Brito, Mestrinho, Rafinha, Dorgival Dantas, Heitor Costa, Cacau com Leite, Andinho Brito, Banda Carretel, Carol Souza e Adriano Ryos, Cupim de Ferro, Deivison Machado, Dudu Ferreira, Juninho dos Teclados, Kal Love Hits, Larissa Souza e Netinho Cabral
*Matéria em atualização
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