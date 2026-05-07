ARRAIÁ CONFIRMADO!
Atrações, datas e mais: veja como será o São João de Salvador em 2026
Governo confirma São João raiz de seis dias em oito bairros e no Centro Histórico
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O São João de Salvador2026 passará por uma reformulação profunda. A nova estratégia prioriza um retorno às origens: a ideia é transformar o Pelourinho no grande polo do "São João Raiz" e levar as atrações para outros bairros da cidade.
Como já divulgado pelo portal A TARDE, neste ano, a festa não acontecerá no Parque de Exposições. Em entrevista exclusiva, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, deu mais detalhes do São João de Salvador, incluindo a data: 19 a 24 de junho (6 dias), e o tipo de atrações que vão estar na programação.
Os festejos juninos vão acontecer em
- Paripe
- Periperi
- Itapuã
- Liberdade
- Mussurunga
- Cajazeiras
- Nordeste de Amaralina
- Boca do Rio
Atrações do São João de Salvador 2026
Segundo Bacelar, a promessa é de uma grade musical focada estritamente no gênero junino, deixando de lado atrações de outros estilos que costumavam lotar o Parque de Exposições.
"Nós vamos ter grandes atrações de músicas juninas, os grandes nomes do forró brasileiro. Mas de forró", cravou o secretário, ao ser questionado sobre a ausência de nomes do sertanejo e de outros ritmos nacionais que vinham ganhando espaço nas últimas edições. O anúncio oficial da grade de programação será feito em breve pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que está em fase de fechamento de contratos.
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Controle de público no Centro Histórico
A decisão de concentrar o núcleo principal do evento no Pelourinho gerou preocupação imediata nas redes sociais quanto à capacidade do espaço, conhecido por suas ruas estreitas e risco de superlotação. Para garantir que o ambiente seja voltado para as famílias, Bacelar explicou que a tecnologia de segurança será o grande trunfo do Estado.
"Hoje nós temos os portais de segurança, onde a gente tem o número exato dos que estão ali na festa. A gente sabe a quantidade de pessoas que [o espaço] suporta. É uma questão de segurança para as pessoas", explicou.
O secretário ressaltou que a essência no Centro Histórico será a reprodução do clima do interior na metrópole. "Vamos puxar para o São João raiz. Mesmo o trio de forró, aquele negócio para a família, para os jovens, as crianças. Trazer o ambiente do interior para a capital".
Festa nos bairros para "desafogar" o Pelô
Justamente para evitar que todo o público soteropolitano e turístico se concentre apenas no Pelourinho, o Estado aposta forte na descentralização. Levar a festa para as comunidades é a principal ferramenta para pulverizar o público ao longo dos seis dias de evento.
"É por isso que nós vamos descentralizar, para levar para mais perto das pessoas", afirmou Bacelar.
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