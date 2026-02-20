MAIS FESTA
São João 2026: veja atrações já confirmadas na Bahia
Após o Carnaval, municípios já anunciam atrações e iniciam a contagem regressiva para uma das festas mais esperadas do ano
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
Encerrado o Carnaval, os baianos já começam a voltar os olhos para a próxima grande celebração do calendário cultural: o São João.
Com previsão de acontecer entre os dias 19 e 24 de junho, festas tradicionais em diversas cidades da Bahia já iniciam a contagem regressiva e divulgam as primeiras atrações confirmadas, aumentando a expectativa do público para o período junino.
Encerrada a folia carnavalesca, o clima festivo continua presente no estado, agora embalado pelo forró, pelas quadrilhas e pelas tradições nordestinas.
Considerada um dos destinos mais procurados do país durante o período junino, a Bahia movimenta turistas, fortalece a economia local e reforça a identidade cultural das cidades do interior.
Leia Também:
A divulgação antecipada das atrações já começa a aquecer o público e o setor turístico, que espera repetir o sucesso de anos anteriores. A expectativa é de grande fluxo de visitantes em municípios conhecidos por suas festas tradicionais.
Com nomes populares do forró, sertanejo e piseiro entre os primeiros confirmados, a programação inicial mostra a diversidade musical que marca os festejos juninos baianos. Novas atrações e detalhes da programação completa devem ser divulgados pelas prefeituras nas próximas semanas.
Confira as atrações confirmadas para o São João da Bahia 2026
Santo Antônio de Jesus
- Quando: 19 a 24 de junho
- Atrações: João Gomes, Dorgival Dantas, Maiara e Maraisa
Cruz das Almas
- Quando: 19 a 24 de junho
- Atrações: Pablo, João Gomes, Mestrinho, Rey Vaqueiro e Mastruz com Leite
Serrinha
- Quando: 19 a 23 de junho
- Atrações: Pablo, Henry Freitas e Adelmário Coelho
Jequié
- Quando: 14 a 24 de junho, na Vila Junina / 19 a 24 de junho, na Praça da Bandeira
- Atrações: Simone Mendes, João Gomes, Pablo e Toque Dez
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes