HOME > SÃO JOÃO
São João no Atarde

MAIS FESTA

São João 2026: veja atrações já confirmadas na Bahia

Após o Carnaval, municípios já anunciam atrações e iniciam a contagem regressiva para uma das festas mais esperadas do ano

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/02/2026 - 20:07 h

João Gomes, Simone Mendes e Maiara e Maraisa são algumas das atrações confirmadas
Encerrado o Carnaval, os baianos já começam a voltar os olhos para a próxima grande celebração do calendário cultural: o São João.

Com previsão de acontecer entre os dias 19 e 24 de junho, festas tradicionais em diversas cidades da Bahia já iniciam a contagem regressiva e divulgam as primeiras atrações confirmadas, aumentando a expectativa do público para o período junino.

Encerrada a folia carnavalesca, o clima festivo continua presente no estado, agora embalado pelo forró, pelas quadrilhas e pelas tradições nordestinas.

Considerada um dos destinos mais procurados do país durante o período junino, a Bahia movimenta turistas, fortalece a economia local e reforça a identidade cultural das cidades do interior.

Artistas denunciam "apagamento" do forró na Bahia e cobram prioridade em editais
Forró pode virar Patrimônio da Humanidade e mudar futuro de artistas; entenda
São João da Bahia pode se tornar o novo Carnaval; entenda

A divulgação antecipada das atrações já começa a aquecer o público e o setor turístico, que espera repetir o sucesso de anos anteriores. A expectativa é de grande fluxo de visitantes em municípios conhecidos por suas festas tradicionais.

Com nomes populares do forró, sertanejo e piseiro entre os primeiros confirmados, a programação inicial mostra a diversidade musical que marca os festejos juninos baianos. Novas atrações e detalhes da programação completa devem ser divulgados pelas prefeituras nas próximas semanas.

Confira as atrações confirmadas para o São João da Bahia 2026

Santo Antônio de Jesus

  • Quando: 19 a 24 de junho
  • Atrações: João Gomes, Dorgival Dantas, Maiara e Maraisa

Cruz das Almas

  • Quando: 19 a 24 de junho
  • Atrações: Pablo, João Gomes, Mestrinho, Rey Vaqueiro e Mastruz com Leite

Serrinha

  • Quando: 19 a 23 de junho
  • Atrações: Pablo, Henry Freitas e Adelmário Coelho

Jequié

  • Quando: 14 a 24 de junho, na Vila Junina / 19 a 24 de junho, na Praça da Bandeira
  • Atrações: Simone Mendes, João Gomes, Pablo e Toque Dez

