São João 2026: veja atrações já confirmadas na Bahia

Encerrado o Carnaval, os baianos já começam a voltar os olhos para a próxima grande celebração do calendário cultural: o São João.

Com previsão de acontecer entre os dias 19 e 24 de junho, festas tradicionais em diversas cidades da Bahia já iniciam a contagem regressiva e divulgam as primeiras atrações confirmadas, aumentando a expectativa do público para o período junino.

Encerrada a folia carnavalesca, o clima festivo continua presente no estado, agora embalado pelo forró, pelas quadrilhas e pelas tradições nordestinas.

Considerada um dos destinos mais procurados do país durante o período junino, a Bahia movimenta turistas, fortalece a economia local e reforça a identidade cultural das cidades do interior.

A divulgação antecipada das atrações já começa a aquecer o público e o setor turístico, que espera repetir o sucesso de anos anteriores. A expectativa é de grande fluxo de visitantes em municípios conhecidos por suas festas tradicionais.



Com nomes populares do forró, sertanejo e piseiro entre os primeiros confirmados, a programação inicial mostra a diversidade musical que marca os festejos juninos baianos. Novas atrações e detalhes da programação completa devem ser divulgados pelas prefeituras nas próximas semanas.

Confira as atrações confirmadas para o São João da Bahia 2026

Santo Antônio de Jesus

Quando: 19 a 24 de junho

19 a 24 de junho Atrações: João Gomes, Dorgival Dantas, Maiara e Maraisa

Cruz das Almas

Quando: 19 a 24 de junho

19 a 24 de junho Atrações: Pablo, João Gomes, Mestrinho, Rey Vaqueiro e Mastruz com Leite

Serrinha

Quando: 19 a 23 de junho

19 a 23 de junho Atrações: Pablo, Henry Freitas e Adelmário Coelho

Jequié