Forró na Estrada: guia reúne tudo sobre o São João na Bahia

Com expectativa de receber 1,8 milhão de turistas e movimentar mais de R$ 2 bilhões na economia, a Bahia realiza mais uma edição de São João. Neste ano, a programação contempla 282 municípios e ocorre em meio ao clima da Copa do Mundo, com ações integradas nas áreas de cultura, turismo e segurança.

Para ajudar os leitores a planejar a viagem e aproveitar as festas, o Grupo A TARDE preparou o guia especial "Forró na Estrada", que reúne informações sobre os principais destinos do São João baiano e serviços úteis para quem vai pegar a estrada.

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O material traz roteiros de cidades como Senhor do Bonfim, Amargosa, Ibicuí e Cruz das Almas, além de destacar municípios que mantêm viva a tradição do forró. O guia também reúne a programação de Salvador, com eventos no Pelourinho e no Centro Histórico até o início de julho.

Além da agenda de atrações, o especial apresenta orientações para quem vai viajar de carro, incluindo informações sobre as rodovias estaduais, previsão de fluxo de veículos, dicas de segurança no trânsito e detalhes sobre serviços como o sistema de pagamento digital de pedágios.

O conteúdo completo do "Forró na Estrada", com roteiros, programação e informações de serviço, pode ser conferido na edição impressa do Jornal A TARDE, oferecendo um panorama dos festejos juninos em diferentes regiões da Bahia.