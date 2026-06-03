Pedrão de Lauro: veja a programação completa para cada dia

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O Pedrão de Lauro de Freitas já começou a ganhar forma e promete movimentar o município com muito forró, tradição e grandes atrações nacionais. Durante o lançamento oficial do evento, realizado pela Prefeitura, foram anunciados diversos artistas que devem integrar a programação da festa, considerada uma das principais celebrações juninas da Região Metropolitana de Salvador.

O evento acontecerá entre os dias 26 e 28 de junho e contará com apresentações de nomes consagrados da música nordestina e do arrocha, além da participação de artistas locais.

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Esquenta vai levar o clima do Pedrão aos bairros



Uma das novidades anunciadas pela gestão municipal é a realização do Esquenta Pedrão nos bairros, iniciativa que levará apresentações e atividades para diferentes regiões da cidade antes do evento principal.

A programação acontecerá nas seguintes datas:

6 de junho – Portão

– Portão 12 de junho – Areia Branca

– Areia Branca 13 de junho – Vida Nova

– Vida Nova 19 de junho – Itinga

Veja os artistas anunciados para o Pedrão

Entre os nomes divulgados pela Prefeitura estão:

Mestrinho

Solange Almeida

Flávio José

Aline Ataíde

Forró do Tico

Silfarley

Bete Nascimento

Tayrone

Estakazero

Mari Fernandez

Gatinha Manhosa

Dois Amores

Tierry

Dan Valente

Toque Dez

Samba e Sanfona (Reinaldinho, ex-Terra Samba)

Além das atrações nacionais, a programação contará com apresentações de artistas locais.

Confira a prévia dos shows por dia

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, uma prévia da programação já circula com parte das atrações distribuídas por data.

Dia 26:

Thiago Aquino

Mestrinho

Solange Almeida

Dia 27:

Forró do Tico

Léo Estakazero

Mari Fernandez

Gatinha Manhosa

A programação completa dos três dias de festa ainda deve ser divulgada oficialmente pela Prefeitura de Lauro de Freitas.