SÃO JOÃO
Pedrão de Lauro: veja a programação completa para cada dia
Lista divulgada durante lançamento da festa indica grandes nomes do forró
O Pedrão de Lauro de Freitas já começou a ganhar forma e promete movimentar o município com muito forró, tradição e grandes atrações nacionais. Durante o lançamento oficial do evento, realizado pela Prefeitura, foram anunciados diversos artistas que devem integrar a programação da festa, considerada uma das principais celebrações juninas da Região Metropolitana de Salvador.
O evento acontecerá entre os dias 26 e 28 de junho e contará com apresentações de nomes consagrados da música nordestina e do arrocha, além da participação de artistas locais.
Esquenta vai levar o clima do Pedrão aos bairros
Uma das novidades anunciadas pela gestão municipal é a realização do Esquenta Pedrão nos bairros, iniciativa que levará apresentações e atividades para diferentes regiões da cidade antes do evento principal.
A programação acontecerá nas seguintes datas:
- 6 de junho – Portão
- 12 de junho – Areia Branca
- 13 de junho – Vida Nova
- 19 de junho – Itinga
Veja os artistas anunciados para o Pedrão
Entre os nomes divulgados pela Prefeitura estão:
- Mestrinho
- Solange Almeida
- Flávio José
- Aline Ataíde
- Forró do Tico
- Silfarley
- Bete Nascimento
- Tayrone
- Estakazero
- Mari Fernandez
- Gatinha Manhosa
- Dois Amores
- Tierry
- Dan Valente
- Toque Dez
- Samba e Sanfona (Reinaldinho, ex-Terra Samba)
Além das atrações nacionais, a programação contará com apresentações de artistas locais.
Confira a prévia dos shows por dia
Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, uma prévia da programação já circula com parte das atrações distribuídas por data.
Dia 26:
- Thiago Aquino
- Mestrinho
- Solange Almeida
Dia 27:
- Forró do Tico
- Léo Estakazero
- Mari Fernandez
- Gatinha Manhosa
A programação completa dos três dias de festa ainda deve ser divulgada oficialmente pela Prefeitura de Lauro de Freitas.