Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SÃO JOÃO

SÃO JOÃO

Pedrão de Lauro: veja a programação completa para cada dia

Lista divulgada durante lançamento da festa indica grandes nomes do forró

Iarla Queiroz
Por
Pedrão de Lauro de Freitas
Pedrão de Lauro de Freitas - Foto: Jean Victor / Prefeitura de Lauro de Freitas

O Pedrão de Lauro de Freitas já começou a ganhar forma e promete movimentar o município com muito forró, tradição e grandes atrações nacionais. Durante o lançamento oficial do evento, realizado pela Prefeitura, foram anunciados diversos artistas que devem integrar a programação da festa, considerada uma das principais celebrações juninas da Região Metropolitana de Salvador.

O evento acontecerá entre os dias 26 e 28 de junho e contará com apresentações de nomes consagrados da música nordestina e do arrocha, além da participação de artistas locais.

Tudo sobre São João em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Esquenta vai levar o clima do Pedrão aos bairros

Uma das novidades anunciadas pela gestão municipal é a realização do Esquenta Pedrão nos bairros, iniciativa que levará apresentações e atividades para diferentes regiões da cidade antes do evento principal.

A programação acontecerá nas seguintes datas:

  • 6 de junho – Portão
  • 12 de junho – Areia Branca
  • 13 de junho – Vida Nova
  • 19 de junho – Itinga

Veja os artistas anunciados para o Pedrão

Entre os nomes divulgados pela Prefeitura estão:

  • Mestrinho
  • Solange Almeida
  • Flávio José
  • Aline Ataíde
  • Forró do Tico
  • Silfarley
  • Bete Nascimento
  • Tayrone
  • Estakazero
  • Mari Fernandez
  • Gatinha Manhosa
  • Dois Amores
  • Tierry
  • Dan Valente
  • Toque Dez
  • Samba e Sanfona (Reinaldinho, ex-Terra Samba)

Além das atrações nacionais, a programação contará com apresentações de artistas locais.

Confira a prévia dos shows por dia

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, uma prévia da programação já circula com parte das atrações distribuídas por data.

Dia 26:

  • Thiago Aquino
  • Mestrinho
  • Solange Almeida

Dia 27:

  • Forró do Tico
  • Léo Estakazero
  • Mari Fernandez
  • Gatinha Manhosa

A programação completa dos três dias de festa ainda deve ser divulgada oficialmente pela Prefeitura de Lauro de Freitas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Prefeitura de Lauro de Freitas (@preflaurodefreitas)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Lauro de Freitas São João

Relacionadas

Mais lidas