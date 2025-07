Pelourinho bate recorde e supera Parque de Exposições no São João de Salvador

Segundo Setur-BA, turistas injetaram R$ 2,3 bi na economia - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Para quem não viajou e curtiu o São João no interior, a comemoração na capital não deixou a desejar, com um total de sete dias de festa em diferentes pontos da cidade, promovida pelo governo do estado através da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur). Ao todo, mais de 868 mil pessoas foram conferir as atrações do Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe.

O arrasta-pé do Pelourinho reuniu 583.282 foliões em seis dias de programação, conforme contabilizado pelos Portais de Abordagem da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP).

No Parque de Exposições, que atraiu aqueles que optaram pela diversidade musical, 181.925 pessoas foram contabilizadas. Em Paripe, subúrbio de Salvador, 103.412 curtiram a festa.

Segundo dados do Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), a programação contou com 169 atrações, que movimentaram um investimento de R$ 20.125.000,00 em contratações. Entre os nomes que se apresentaram estiveram Simone Mendes, Leonardo, Solange Almeida, Pablo, João Gomes, Alceu Valença, entre outros.

Turistas

A presença dos que vieram de fora do estado também foi um ponto alto. A estimativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) se confirmou, e mais de 1,8 milhão de visitantes estiveram no território baiano e injetaram 2,3 bilhões na economia. O resultado bate o recorde de 2024, quando o fluxo foi de 1,7 milhão de pessoas e a receita de R$ 2 bilhões.

“Assim como aconteceu no Carnaval, podemos dizer que globalizamos o São João da Bahia, com novo recorde no turismo. Nosso posto de atendimento no Pelourinho recebeu turistas da Espanha, França, Suíça e Alemanha, como nunca no período junino”, disse o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Com sete palcos no total, a comoção no festejo junino do Centro Histórico foi tanta que o acesso ao ponto principal, no Largo do Pelourinho, teve que ser bloqueado em alguns momentos, devido à lotação, como no domingo e na segunda-feira. Segundo a SSP, as Forças de Segurança avaliavam de hora em hora o cenário para manutenção ou liberação do bloqueio, a fim de evitar aglomerações e garantir a integridade física das pessoas.

A SSP também divulgou que 19 foragidos da Justiça foram presos após o alerta de Reconhecimento Facial utilizado nas festas da capital e interior. Destes, sete estavam em Salvador.

O trabalho de segurança para o período junino contou com um investimento de R$ 30 milhões, com mais de 12 mil policiais e bombeiros atuantes e o uso de 1.500 câmeras de videomonitoramento.

Além da capital, o estado apoiou cerca de 300 municípios, com investimento de R$ 180 milhões em atrações, infraestrutura e organização. No interior, os maiores públicos contabilizados nas festas ficaram entre as cidades de Vitória da Conquista (763.409), Cruz das Almas (630.051), Santo Antônio de Jesus (599. 995), Irecê (386. 792), Jaguaquara (364.335), Camaçari (340.694), Itaberaba (329.041), Jequié (280.338) e Amargosa (273.622).

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira