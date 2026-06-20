São João com axé? Artistas comentam mistura de ritmos durante festejos

O sábado de São João no Centro Histórico de Salvador foi marcado por muito ritmo e visões diferentes sobre o que deve tocar na trilha sonora junina neste sábado, 20. No Largo do Pelourinho, o veterano Virgílio defendeu o forró tradicional, enquanto no Largo Quincas Berro d’Água, Márcia Castro celebrou a mistura de estilos que move a música baiana.



Com o projeto "Pipoca Junina", Márcia Castro subiu ao palco para homenagear os compositores tradicionais, mas sem fechar as portas para a diversidade. Para ela, circular pelo Pelourinho é respirar essa fusão. "A Bahia é o Axé, o São João também faz parte da nossa cultura nordestina. Não tão litorânea, mas faz parte da nossa cultura", explicou.



A cantora celebrou o fato de o forró ganhar as agendas o ano inteiro e de os ritmos se cruzarem. "Tenho visto muito, tanto o Axé entrando muito na época dos festejos juninos, como também o Forró não se concentrando apenas nesse período junino. Ele tem conseguindo estar no calendário anual de muitas festas no Brasil. Fico feliz", observou.

Já o cantor Virgílio, com mais de 40 anos de estrada, prefere manter o foco bem direcionado para o fole da sanfona durante o mês de junho. Ele acredita que o período junino deve ser exclusivo para quem faz o autêntico arrasta-pé.

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"Só acho que o espaço do São João deveria ser mais ocupado pelos forrozeiros e não pelos artistas de axé, de pagode. Por exemplo, se alguém não quer Ademário Coelho e alguém contrata Alok, é porque eles querem contratar, mas que não tem nada a ver com São João", comentou, defendendo o espaço dos forrozeiros.

"São João foi feito para se tocar forró, entendeu? Nada de música eletrônica, nada de axé, nada de pagode. Mas, infelizmente, nós que somos forrozeiros não podemos fazer nada", concluiu.