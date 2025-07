Tirullipa expõe suposto trisal de ex-prefeito de cidade da Bahia

Tirullipa brinca com suposto trisal de político - Foto: Reprodução

O humorista Tirullipa, que estava acompanhando seu amigo, o cantor Wesley Safadão, pelo São João da Bahia, intrigou seus seguidores com uma postagem feita em suas redes sociais na última segunda-feira, 23, ao expor um suposto trisal envolvendo um político da Bahia.

Em seu perfil oficial do Instagram, o humorista mostrou o ex-prefeito da cidade de Serrinha, Adriano Lima, junto da ex e da atual esposa.

"O prefeito e suas duas, a ex e a atual, porém, ainda tem um matrimônio, um compartilhamento entre eles. O prefeito que ficou conhecido no ano passado por suas duas esposas. O único prefeito que visita dois partidos ao mesmo tempo".

Assunto recorrente

Essa não é a primeira vez que Tirullipa brinca com esse assunto, já que, no ano passado, também na época de São João, o humorista expôs esse caso durante o show do cantor Vitor Fernandes, após chamar as duas mulheres ao palco, as chamando de “primeira e segunda dama”.