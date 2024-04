165 novas UBS vão reforçar atendimento na Bahia | A TARDE

Com os recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde), 132 municípios da Bahia receberão novas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Com investimento de cerca de R$ 312,6 milhões, serão construídas 165 unidades no estado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 20.

No âmbito nacional, mais de 1,5 mil munícipios brasileiros serão beneficiados com a construção de cerca de 1,8 mil UBS. Com isso, mais 8,6 milhões de pessoas poderão ser atendidas pela Atenção Primária do SUS.

A iniciativa também viabiliza a ampliação do número de equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O investimento total é de R$4,2 bilhões. Os valores do investimento para construção das novas UBS variam entre R$1,8 e R$6,6 milhões, de acordo com a região e o tamanho da unidade.

Entre os dez tipos de equipamentos ou de obras oferecidas pelo Novo PAC Saúde, os pedidos de novas UBS representaram o maior número de propostas feitas pelos estados e municípios: 5.665 propostas, referentes a 3.001 territórios.

De acordo com a pasta da Saúde, os critérios de seleção priorizaram maior vulnerabilidade socioeconômica do município; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; locais com menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência.