SAÚDE
Ação oferece testes gratuitos de combate ao colesterol em Salvador
Hospital Português atende das 7h30 às 12h nesta sexta
Por Redação
O Hospital Português realiza uma iniciativa gratuita, nesta sexta-feira, 8, para a prevenção e o controle do colesterol elevado, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao colesterol.
Através do Centro de Cardiologia HP, a programação acontecerá das 7h30 às 12h, no Mezanino do Centro Médico HP, contemplando: aferição de pressão arterial, cálculo do IMC, teste glicêmico e orientações de especialistas sobre alimentação e estilo de vida saudável.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em pesquisa divulgada em 2022, aproximadamente 40% das doenças do coração estão relacionadas ao colesterol elevado, e 4 em cada 10 brasileiros vivem com esse problema.
A nutricionista do HP, Gildete Fernandes, que participará do evento, destaca que o colesterol descontrolado pode trazer consequências graves à saúde: “O acúmulo de gordura no sangue favorece o entupimento das artérias, aumentando o risco de infarto e AVC. Em níveis muito elevados, pode causar também manifestações visíveis no corpo, como placas de gordura na pele e ao redor dos olhos”.
Serviço
Local: Mezanino do Centro Médico Hospital Português
Data: 8 de agosto
Horário: das 7h30 às 12h
Atividades: aferição de pressão arterial, cálculo de IMC, teste glicêmico e orientações nutricionais
